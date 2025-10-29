A Santa Teresa Gallura presentazioni, laboratori e club di lettura

Alicia Giménez-Bartlett e Maria Francesca Chiappe chiuderanno il Festival letterario della Gallura

Festival Ligghjendi, gli appuntamenti di novembre

Dopo gli appuntamenti estivi che hanno visto le presentazioni di Peter Cameron, Paolo Giordano, Viola Ardone e Nicoletta Verna, Nicola Muscas, Edoardo Albinati, Helena Janeczek, Paolo di Paolo, Simona Baldelli, Beppe Severgnini, Raffaella Fenoglio e Flavio Soriga, il festival si avvicina alla sua ultima tappa.

Il Festival Ligghjendi torna come di consueto anche a novembre con gli ultimi appuntamenti della stagione. Il Festival Letterario della Gallura, diretto da Flavio Soriga e organizzato dalla cooperativa CoolTour Gallura, nasce per volontà del Comune di Santa Teresa Gallura che, anche alle soglie dell’inverno, continua ad animare il paese con appuntamenti culturali, tra presentazioni, laboratori di illustrazione e club di lettura.

Il programma di novembre

Il 28 novembre Riccardo Atzeni ci accompagnerà in un viaggio nell’illustrazione per tutte le età. L’appuntamento è fissato alle 17:00 nella Biblioteca comunale “Grazia Deledda”.

Il 29 novembre, sempre nella Biblioteca comunale, sono previste due presentazioni che chiuderanno la rassegna.

Alle 18:00 Maria Francesca Chiappe presenterà il suo libro “Uguale per tutti” (Castelvecchi 2025) in dialogo con Paola Soriga.

Alle 19:00 Maria Francesca Chiappe sarà insieme ad Alicia Giménez-Bartlett per parlare del libro della scrittrice spagnola “Una poco di buono. Sei indagini di Pedra Delicado” (Sellerio 2025).

L’incontro sarà realizzato in collaborazione con il Festival “Dall’altra parte del mare”.

I club di lettura

Da mercoledì 29 ottobre, ogni mercoledì alle ore 17:00, la Biblioteca comunale “Grazia Deledda” in via del Porto ospiterà il Mini club di letture in giallo, per bambini dai 6 ai 10 anni.

Venerdì 21 novembre, nello stesso luogo, si terrà invece il Club di lettura in giallo, per appassionati over 16.

Info laboratorio: +39 392 0547979

Il festival letterario della Gallura Ligghjendi nasce per volontà del Comune di Santa Teresa Gallura. È organizzato dalla cooperativa CoolTour Gallura e la direzione artistica è affidata a Flavio Soriga.

Ha il sostegno dell’Assessorato pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, Servizio Beni Librari Regione Sardegna, Comune di Santa Teresa Gallura, Libreria Roggero e tutti gli operatori economici che collaborano alla buona riuscita del festival.

Per tutte le informazioni: www. festivalletterariodellagallura .it/edizione-2025/

Canali social Ligghjendi: Facebook e Instagram