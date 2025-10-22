Nel pomeriggio, una tavola rotonda con esperti sulla prevenzione uditiva e visita guidata al Giardino Sonoro, per far ascoltare le melodie ancestrali anche alle persone ipoacusiche

“Feeling Sounds”: il 25 ottobre al Giardino Sonoro di Pinuccio Sciola le armonie diventano accessibili anche per le persone con ipoacusia, grazie alla tecnologia MED-EL

22 ottobre 2025, San Sperate (CA) – Abbattere lo stigma sulla sordità è un richiamo costante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita a creare consapevolezza sulla possibilità per le persone con ipoacusia di integrarsi pienamente nella vita sociale. Con questo intento, sabato 25 ottobre, il Giardino Sonoro di Pinuccio Sciola sarà reso accessibile a tutte le persone ipoacusiche per l’evento “Feeling Sounds”, un’esperienza musicale e culturale in un’atmosfera suggestiva unica.

“Feeling Sounds”, ultimo appuntamento di un percorso di sperimentazione avviato a giugno, nasce dall’esperienza di onA.I.R., associazione di respeaking, che da oltre 13 anni si impegna per abbattere le barriere sensoriali e comunicative tramite le nuove tecnologie. Insieme al contributo del Pio Istituto dei Sordi di Milano, e con la partecipazione di MED-EL, leader a livello mondiale nelle soluzioni impiantabili per l’udito, l’evento prevede una tavola rotonda e la visita guidata al Giardino Sonoro. Un’occasione importante per parlare di accessibilità anche ai luoghi della cultura, con un focus speciale sulla musica come elemento fondamentale per la riabilitazione e l’inclusione delle persone con ipoacusia. Fine ultimo è quello di permettere alle persone portatrici di impianto cocleare, protesi acustiche o con ipoacusia lieve di godere della cultura come e con le altri.

L’appuntamento è dunque sabato 25 ottobre alle ore 15 presso il Teatro Gaviano, all’interno della Scuola Civica di Musica “Pinuccio Sciola”, in via Sassari 10 per una conferenza dedicata al tema “Musica e Sordità”. Dopo l’introduzione di Francesca Marchionne di onA.I.R. che presenterà le origini e gli obiettivi del progetto Feeling Sounds, la discussione si sposterà sulla prevenzione della salute uditiva e sulle tecnologie assistive, con il contributo del Prof. Filippo Carta (AOU Cagliari), della Dott.ssa Cinzia Mariani, audiologa (AOU Cagliari), del Dott. Valerio Lionetti, logopedista (AOU Cagliari), del team di Soluzione Udito, delle associazioni dei pazienti e di Pio Francesco Ventola, Clinical Specialist MED-EL.

A seguire, dopo i saluti di accoglienza di Maria Sciola, si terrà la visita guidata al Giardino Sonoro. I partecipanti ipoacusici potranno ascoltare le suggestive melodie delle pietre megalitiche realizzare da Pinuccio Sciola a cielo aperto, attraverso una connessione Wi-fi che rimanderà il suono direttamente alle protesi e agli impianti cocleari. Si rinnova così il paradosso della musica: le pietre, oggetti che non dovrebbero essere capaci di emettere melodie, suonano invece come arpe. Allo stesso modo, chi soffre di ipoacusia, non dovrebbe essere in grado di ascoltare e suonare, eppure, grazie alla tecnologia, oggi è possibile farlo.