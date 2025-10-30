Eugenio Finardi al Teatro Massimo di Cagliari con “Voce Umana”

Il 1° novembre EUGENIO FINARDI sarà al Teatro Massimo di Cagliari con lo spettacolo teatrale VOCE UMANA.

In questo nuovo spettacolo Eugenio Finardi mette al centro la parola, la riflessione, la memoria viva e costruisce un percorso fatto di quadri, ognuno composto da un monologo e da una canzone: un intreccio di suoni e pensieri in cui la voce diventa protagonista assoluta — quella che incita, che consola, che inquieta, che lenisce.

È un viaggio che attraversa i sentimenti e la spiritualità, toccando temi universali come l’amore, il caso e il senso della vita, e che rende omaggio alle tante “voci” incontrate lungo la strada: da Demetrio Stratos a Franco Battiato, da Alice a Fabrizio De André. Con Eugenio sul palco, ancora una volta, Giuvazza, che accompagna lo spettacolo anche con sonorizzazioni e momenti evocativi.

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music And Arts e i biglietti sono in prevendita al link: https://linktr.ee/EugenioFinardi_TOUR. Queste le prime date confermate, aggiornamenti sui canali ufficiali dell’artista e di IMARTS:

Voce Umana

1 novembre – Teatro Massimo – Cagliari

19 novembre – Teatro Serassi – Villa D’Almè (Bergamo)

29 novembre – Teatro Vivaldi – Jesolo (Venezia)

14 febbraio – Teatro Don Bosco – Potenza

20 febbraio – Teatro Dario Fo – Camponogara (Venezia)

27 marzo – Teatro Salieri – Legnago (Verona)

8 aprile – Teatro di Fiesole – Firenze

11 aprile – Teatro Super – Valdagno (Vicenza)

13 aprile – Teatro Manzoni – Milano

Inoltre, l’artista sarà in giro per l’Italia con altri due spettacoli: TUTTO ’75–’25, dialogo musicale tra passato e presente con i suoi brani storici e quelli del suo ultimo album “Tutto”, e TUTTO ‘75-’25 ACOUSTIC DUO, l’essenza delle sue canzoni, senza filtri, in chiave acustica in duo con Giovanni “Giuvazza” Maggiore.

A 50 anni dal suo primo disco “Non gettate alcun oggetto dai finestrini”, è disponibile in digitale, in cd e in vinile “TUTTO” (http://ada.lnk.to/_tutto), il nuovo album di inediti.

Distribuito da ADA Music Italy, “Tutto” arriva a 11 anni da “Fibrillante” (2014) e a 3 dalla raccolta “Euphonia Suite” (2022). Con questo disco, il 20° di brani originali, Eugenio Finardi firma quella che potrebbe essere la sua ultima opera inedita, una sorta di testamento musicale e spirituale, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore.

Capace di fondere il linguaggio cantautorale con una nuova forma di sperimentazione lirica e sonora, gli 11 brani che compongono l’album affrontano con lucidità e sensibilità i grandi temi del presente: dalla crisi sociale e politica ai misteri dell’esistenza, passando per riflessioni su amore, destino, fisica quantistica e spiritualità.

Realizzato con la produzione del suo storico collaboratore Giovanni “Giuvazza” Maggiore, “Tutto” contiene il featuring con la figlia Francesca, in arte Pixel, nel brano “Francesca Sogna” e le collaborazioni con Fiamma Cardani alla batteria nel brano “La Facoltà dello Stupore” e con Paolo Costa al basso nei brani “Futuro”, “Tanto Tempo Fa”, “Francesca Sogna”, “I venti della luna” e “Massiccio attacco di panico”.