I “Concerti a Palazzo Regio” proseguono il 26 ottobre con l’incontro tra strumenti a percussione e voce recitante con la produzione “Episodi Sonori”

La rassegna “Concerti a Palazzo Regio” prosegue domenica 26 ottobre alle ore 19.00 nella Sala Consiglio di Palazzo Regio con il concerto “Episodi Sonori – Parole e musica per raccontare l’arte dei suoni”, una produzione originale dell’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” che vedrà protagonisti il percussionista Matteo Simone Musio e la voce recitante Marta Proietti Orzella.

Episodi sonori per percussioni e voce recitante a Cagliari Palazzo Regio Domenica 26 Ottobre

L’incontro tra strumenti a percussione e parola crea un percorso prosodico e performativo che intreccia suono, ritmo e voce in un dialogo di forte impatto emotivo e narrativo. Attraverso un linguaggio contemporaneo, “Episodi Sonori” indaga il potere evocativo del suono, mettendo in relazione la musica colta europea e le risonanze arcaiche e popolari della Sardegna, in un viaggio che dal battito primordiale delle percussioni giunge alla profondità della parola poetica.

Il repertorio spazia da Bach a Larnell Lewis, da Cangelosi a Jacob Druckmanpassando per brani originali di altri autori contemporanei, anche sardi, che esplorano il mondo del ritmo e del colore timbrico. Le musiche dialogano con testi poetici di Leopardi, Montale, D’Annunzio, Foscolo, fino a toccare la tradizione sarda attraverso omaggi alla musica dell’isola, con un’attenzione particolare alle forme della contemporaneità e alla memoria collettiva.

“L’obiettivo di questa nuova produzione – spiega il direttore artistico Ignazio Perra – è creare un’esperienza immersiva dove la musica e la parola non si limitino a convivere, ma diventino strumenti complementari di narrazione. ‘Episodi Sonori’ è un invito ad ascoltare il suono nella sua dimensione più profonda, come linguaggio universale che unisce culture, epoche e sensibilità diverse”.

La rassegna è realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione e Spettacolo e con il patrocinio e la collaborazione della Città Metropolitana di Cagliari, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola”.

Collaborazione artistica di Salvatore Svezia, produzione coordinata da Maria Elena Garau.

Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.