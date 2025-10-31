Elezioni in Olanda, media: “Ha vinto il partito di Rob Jetten”

(Adnkronos) –Il partito centrista D66, guidato da Rob Jetten, ha vinto le elezioni in Olanda. Lo hanno confermato le proiezioni dell'agenzia di stampa Anp, secondo la quali il Partito della libertà di estrema destra di Geert Wilders non può colmare più il divario di voti che lo separa dal D66. Il 38enne Jeteen è ben posizionato per diventare il più giovane leader della quinta economia dell'Unione Europea, ma le trattative per la formazione della coalizione di governo si preannunciano lunghe.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)