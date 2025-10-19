Dyaphrama e Marco Ciampelli: un fine settimana al Consorzio Uno, dedicato al ritratto fotografico

Si è concluso nel pomeriggio di domenica 19 ottobre 2025, alle ore 17, il seminario intensivo di ritratto fotografico organizzato dall’Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano, in collaborazione con il Consorzio Uno.

L’iniziativa, svoltasi tra la sede dell’associazione e gli spazi del suggestivo Chiostro del Carmine di Oristano, ha avuto come protagonista il fotografo Marco Ciampelli, che ha guidato i partecipanti in un percorso di formazione teorica e pratica interamente dedicato al ritratto fotografico.

Tre giornate tra teoria, pratica e post-produzione

Il seminario si è aperto venerdì 17 ottobre con una serata introduttiva presso la sede Dyaphrama, durante la quale Ciampelli ha illustrato il proprio percorso artistico e la sua visione del ritratto come linguaggio espressivo e relazione empatica con il soggetto.

L’incontro, aperto al pubblico, ha permesso di conoscere da vicino la filosofia e lo stile del fotografo cagliaritano, anticipando i temi centrali del fine settimana.

La giornata di sabato 18 ottobre è stata dedicata interamente alla pratica fotografica nel Chiostro del Carmine.

Sotto la guida di Ciampelli, i partecipanti hanno lavorato su diversi set di scatto appositamente allestiti, con l’obiettivo di sperimentare l’uso della luce artificiale, la costruzione scenica e la gestione del soggetto.

Protagonisti delle sessioni di posa sono stati due modelli e due modelle in abiti medioevali, che hanno offerto ai fotografi la possibilità di esplorare un ritratto dal forte impatto visivo e narrativo, tra suggestioni storiche e interpretazioni contemporanee.

Le sessioni si sono svolte per l’intera giornata, sia al mattino che nel tardo pomeriggio, in un clima di intensa partecipazione e confronto creativo.

La domenica 19 ottobre è stata invece dedicata alla fase di analisi, selezione e lavorazione dei file.

Nella sede sociale dell’associazione, i partecipanti hanno visionato e discusso le immagini realizzate, approfondendo insieme a Ciampelli le scelte tecniche ed estetiche di ciascuno scatto.

Un momento di crescita collettiva che ha permesso di comprendere il processo completo del ritratto, dalla progettazione alla post-produzione.

Un’esperienza di formazione e condivisione

Il seminario ha confermato l’impegno di Dyaphrama nel promuovere la formazione fotografica e la crescita culturale dei propri soci, offrendo occasioni di confronto con professionisti di alto livello.

Grazie alla competenza e alla disponibilità di Marco Ciampelli, i partecipanti hanno potuto approfondire la gestione della luce, la costruzione dell’immagine e il valore espressivo del ritratto, in un’esperienza che ha unito tecnica, creatività e relazione umana.

I ringraziamenti

A conclusione dell’iniziativa, il presidente Cesello Putzu ha espresso il proprio ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita del seminario:

i modelli Stefano Di Biase, Romeo Statzu, Valeria Chelo e Cristina Mastinu;

l’architetto Ottavio Ponti e la moglie Pina Atzei, proprietari degli splendidi costumi medioevali della Corte di Eleonora, utilizzati durante le sessioni di posa;

la truccatrice Emma Pintus e la talent scout Maria Grazia Sechi, per il prezioso supporto tecnico e organizzativo.

Un sentito ringraziamento anche al Consorzio Uno per la collaborazione e per aver messo a disposizione gli spazi del Chiostro del Carmine, cornice ideale per questa intensa esperienza formativa.

Infine, un grazie particolare a tutti i soci del direttivo Dyaphrama per lo splendido supporto tecnico e la costante dedizione che hanno reso possibile la piena riuscita dell’evento.

Il presidente Putzu ha inoltre voluto ringraziare tutti i partecipanti, che si sono distinti per l’impegno e il comportamento esemplare, animati da quella passione autentica che da sempre contraddistingue i soci Dyaphrama.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al docente Marco Ciampelli, che — con professionalità, sensibilità e disponibilità — si è dimostrato pienamente all’altezza delle aspettative, guidando i partecipanti in un percorso formativo di grande valore tecnico e umano.

Marco Ciampelli – Biografia

Nato a Cagliari nel 1981, Marco Ciampelli si avvicina alla fotografia nel 2010, durante l’attività come capo scout. Da autodidatta studia le basi tecniche e, dopo i primi workshop, collabora con Bandel Studio come assistente e video operatore (2011-2013), affinando la propria esperienza professionale.

Nel 2012 un workshop con Sara Lando segna l’inizio della sua passione per il ritratto, che diventa il nucleo della sua ricerca artistica. Dal 2013 intraprende la carriera professionale approfondendo lo studio della luce artificiale e traendo ispirazione da grandi maestri come Joey Lawrence, Joe McNally, David Hobby, Christian Tagliavini e Gregory Heisler.

Col tempo elabora uno stile personale, caratterizzato da una luce pittorica e teatrale, e dall’inserimento di tessuti nei ritratti, un omaggio al mestiere paterno di tappezziere.

Nel 2016 realizza “FILI di TRAME Passate”, progetto che racconta la Sardegna attraverso ritratti contemporanei di persone in abito tradizionale.

Dal 2017 promuove i workshop FRAME Lab, dedicati all’uso creativo della luce artificiale, e dal 2018 collabora con l’associazione UNICA LGBT+, con cui cura corsi di fotografia di base incentrati sul linguaggio del ritratto.

Durante la pandemia fonda MyFrameTale, brand dedicato alla fotografia di matrimonio, che porta nel mondo delle cerimonie la stessa sensibilità e cura narrativa dei suoi ritratti.

Oggi Marco Ciampelli prosegue la propria attività come fotografo di ritratto, cerimonia e formatore, con uno stile che unisce tecnica, introspezione e sensibilità narrativa.

L’Associazione Dyaphrama dà appuntamento ai propri soci e appassionati ai prossimi workshop e corsi di fotografia, che proseguiranno nel solco della crescita condivisa e della valorizzazione del linguaggio fotografico.

