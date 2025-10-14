Donna aggredita a Sestu da ospite di un CPA

“Quanto accaduto a Sestu il 12 ottobre è di una gravità inaudita. Una giovane donna di 33 anni è stata aggredita, palpeggiata e rincorsa con l’intento di essere violentata da un individuo ospite del Centro di Accoglienza per migranti (CPA) di Monastir. Una persona che non doveva trovarsi in libertà, né a contatto con cittadini inermi. – dichiara l’onorevole Dario Giagoni, deputato della Lega – La vittima è riuscita a divincolarsi e a fuggire fino a casa, ma è stata raggiunta e nuovamente aggredita. Solo l’intervento di un passante e poi dei Carabinieri, che ringrazio per la costante tempestività, ha evitato conseguenze peggiori.

Non e’ assolutamente accettabile che le donne debbano sentirsi insicure o destabilizzate da pochi individui. Da rappresentante Parlamentare sarà mia cura interloquire con il dicastero competente per trovare soluzioni concrete a questo fenomeno. L’episodio purtroppo, infatti, non è isolato. Solo due settimane fa, a Tempio Pausania, – prosegue l’esponente leghista – un altro cittadino straniero con permesso scaduto è stato arrestato per molestie a una lavoratrice. Ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno per portare alla sua attenzione questa delicata situazione. Un primo passo per future collaborazioni e interlocuzioni con il Governo. Occorrono controlli rigorosi, criteri stringenti di permanenza nei centri e l’immediata espulsione di chi rappresenta un pericolo per la collettività.”