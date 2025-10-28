Domani a Terralba al via il V Concorso giovane teatro diffuso

Con Ilos Teatro e il suo “Quirra Megastore” domani, mercoledì 29 ottobre alle 19 nel Teatro Comunale di Terralba (in via F. Porcella), prende il via il V Concorso giovane teatro diffuso, rassegna organizzata dall’associazione Origamundi per ripercorrere con sguardo critico le più stringenti tematiche dell’attualità.

Di e con Mauro Salis, “Quirra Megastore” è un monologo tagliente e visionario, in equilibrio tra satira e tragedia, che porta in scena la realtà del Poligono del Salto di Quirra, una ferita ancora aperta della Sardegna. Con ironia feroce e immagini surreali, Mauro Salis conduce lo spettatore in un viaggio comico e disperato attraverso oltre sessant’anni di segreti militari, silenzi istituzionali, malattie e devastazioni ambientali. “Quirra Megastore” è una discesa nell’assurdo: un centro commerciale della guerra dove si vendono bugie, si comprano illusioni e si pagano, in carne e sangue, i costi di un progresso mai condiviso. La parola scenica si fa detonatore, costringendo a guardare in faccia l’apocalisse quotidiana che troppo spesso si preferisce ignorare. Uno spettacolo di denuncia, potente e necessario, che intreccia comicità e dolore per dare voce a una comunità, ricordare le sue vittime e restituire dignità alla memoria collettiva.

Per informazioni: associazioneorigamundi@gmail.com – 340 053 2366 – origamundi.it

Con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, e con il patrocinio del Comune di Terralba.