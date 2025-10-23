Nel mese di novembre trova avvio il progetto Digito ergo Sum, piano strategico per implementare gratuitamente le competenze digitali dei cittadini. Il progetto nasce attraverso la partnership tra Coop.va Nemula (Capofila), GFL srl , i Comuni di Arbus, Collinas, San Gavino Monreale, Siddi e l’Unione dei Comuni Terre del Campidano.

“DIGITO ergo SUM”: un progetto per l’inclusione e l’autonomia digitale nei territori del Medio Campidano e Marmilla

Il progetto, tra i 18 selezionati in tutta Italia, è selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, nell’ambito del Bando Dritti al Punto. L’iniziativa mira a ridurre il divario digitale, rafforzare l’autonomia dei cittadini e promuovere la loro partecipazione attiva nella società digitale, contrastando concretamente il rischio di esclusione digitale.

Contesto e Struttura: Il progetto si svilupperà attraverso 5 sportelli Punto Digitale Facile situati nei comuni di San Gavino, Arbus, Siddi, Collinas e nell’Unione Comuni Terre del Campidano. È previsto un ambizioso Piano formativo composto da 200 corsi, ciascuno della durata minima di 3 ore, basati sul quadro europeo DigComp 2.2.

Aree di Intervento: La formazione si concentrerà su quattro aree tematiche fondamentali per la cittadinanza digitale:

Alfabetizzazione su informazione e dati. Sicurezza informatica. Creazione di contenuti digitali e utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale. Comunicazione e collaborazione Digitale.

Obiettivi Specifici: Gli obiettivi includono:

dei cittadini (dai 14 anni in su), con attenzione a informazione, dati e sicurezza informatica. Favorire l’inclusione digitale per i cittadini meno digitalizzati, in particolare la fascia 65-74 anni .

per i cittadini meno digitalizzati, in particolare la fascia . Incentivare l’uso dei servizi online, semplificando il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Risultati Attesi: Si attende un aumento dell’autonomia digitale, un miglioramento qualitativo delle competenze e la creazione di modelli di formazione sostenibili e replicabili.

Avvio del Progetto: Il progetto DIGITO ergo SUM partirà nel mese di novembre e troverà conclusione a maggio 2026, maggiori informazioni saranno forniti sulle pagine social del progetto, sui siti istituzionali dei partner e nei Punti digitale Facile, in cui sarà possibile fornire la propria adesione agli appuntamenti formativi.