Della Valle “Il piano Trump per Gaza sembra un progetto coloniale”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Ancora una volta, lo stesso titolo del dibattito è basato sull’eurocentrismo e su una prospettiva israeliana. Ad oggi, dov’è lo Stato palestinese? L’obiettivo di Israele di distruggere completamente i territori palestinesi e occuparli anche in Cisgiordania sta andando avanti”. Lo ha affermato l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle, a margine del dibattito sul contributo dell’Unione europea alla soluzione a due Stati nel conflitto israelo-palestinese. “Servirebbe che gli Stati riconoscessero almeno formalmente la Palestina – ha aggiunto Della Valle – ma occorre una soluzione di lungo termine: non può limitarsi a ‘due popoli, due Stati’, né tantomeno basarsi sul piano Trump, che appare di fatto come un piano coloniale”.

xf4/sat/mca1