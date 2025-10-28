ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo consacrato l’impegno assunto a Lipari nella tre giorni dedicata alle isole minori, questo governo ha dedicato a questa realtà insulare minore particolare attenzione negli ultimi due anni”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato un provvedimento sulle isole minori. “Abbiamo l’obbligo di garantire a tutti i cittadini l’accesso ai servizi”, ha aggiunto Musumeci.
Breaking news
- Cagliari: Torna “Feminas 2025”, il premio alle grandi donne sarde
- Domani a Terralba al via il V Concorso giovane teatro diffuso
- Via libera definitivo alla riforma dell’esame di maturità
- Ddl Isole Minori, Calderoli “Seguita strada già percorsa per i comuni montani”
- Morto Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani: aveva 91 anni
- Crotone, il sindaco si dimette dopo aver aggredito con calci e pugni un consigliere comunale
- Ddl Isole Minori, Musumeci “Garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini”
- Sicurezza sul lavoro, dal Cdm nuovo decreto. Calderone “Scelta strategica”