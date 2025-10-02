    giovedì, 2 Ottobre
    Breaking news
    iniziative

    Dal vino al menu, dialogo tra Friuli e Sardegna

    Protagonista al ristorante Terra di Cagliari lo schioppettino di Prepotto 
    2 Minuti di lettura
    Dal vino al menu, dialogo tra Friuli e Sardegna
    Condividi

    Articoli Correlati