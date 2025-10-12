Conclusa a Cagliari la VI Coppa dei Campioni OpenSkiff 2025: vento, spettacolo e sportività a Su Siccu

Il locale Gianluca Pilia e il toscano Gabriele Lizzulli i vincitori della VI Coppa dei Campioni OpenSkiff

Si è conclusa a Cagliari la VI Coppa dei Campioni OpenSkiff, ospitata dalla Società Canottieri Ichnusa in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e la Classe Italiana OpenSkiff. Dopo due splendide giornate di sole, caldo e vento medio con insidiose raffiche oscillanti (dai 10 ai 15 nodi), la manifestazione ha offerto grande spettacolo nello specchio d’acqua di Su Siccu, davanti al lungomare di Cagliari. Dopo le nove regate veloci disputate sabato, oggi si è deciso tutto con le ultime cinque prove, portando così a quattordici il totale delle regate valide, a cui sono stati applicati tre scarti. Regatare in soli dieci, i migliori timonieri di ciascuna categoria selezionati dalla ranking list stagionale di classe, non è affatto semplice: ogni posizione conta moltissimo e i percorsi brevi, della durata massima di dieci minuti, non lasciano spazio a grandi recuperi per chi punta sulla velocità in navigazione. Le regate sono state dunque intense, combattute fino all’ultimo bordo e spesso decise per pochissimi metri.

Nella categoria Under 13 si è imposto il toscano Gabriele Lizzulli (CNV Argentario), che ha chiuso con un ampio margine di 13 punti sulla trentina Sofia Benetti (CV Arco), sua avversaria fin dalle prime regate della stagione. Terza posizione per il romagnolo Federico Monti (CN Rimini). Molto combattuta anche la categoria Under 17, con la vittoria finale del cagliaritano Gianluca Pilia (Polisportiva Quartu), che per un solo punto è riuscito finalmente a battere Yasnolobov Svyatoslav (CN Rimini), dominatore della stagione, ma meno a suo agio sul percorso breve, che non gli ha concesso grandi possibilità di rimonta. Terzo posto per il trentino Carlos Mancabelli (CV Arco).

Da sottolineare lo spirito che contraddistingue la Classe OpenSkiff, basato sul divertimento e sulla correttezza in acqua. Gli atleti cercano di risolvere eventuali proteste applicando direttamente in regata le autopenalità previste dal regolamento, per poi tornare a terra a condividere momenti di amicizia con i propri avversari, spesso compagni di avventure fin dai primi passi in questa classe giovanile.

L’accoglienza della Società Canottieri Ichnusa è stata, come sempre, impeccabile, così come la parte tecnica in acqua, coadiuvata dalla Lega Navale del Sulcis e dal Comitato di Regata e delle Proteste della Federazione Italiana Vela. Il campo di regata di Su Siccu si è confermato ancora una volta perfetto per un format di questo tipo: ben visibile da terra, con il pubblico del lungomare di Cagliari che nella giornata di domenica è stato particolarmente numeroso.

Alle premiazioni ha preso parte anche il presidente della Zona FIV Sardegna, Corrado Fara, che ha voluto ringraziare le famiglie dei ragazzi per il loro sostegno, ricordando come la vela sia uno sport sano e formativo, capace di trasmettere valori importanti di rispetto, equilibrio e passione per il mare. Il Presidente della Società Canottieri Ichnusa Sergio Sergio Virdis si é detto molto soddisfatto della riuscita della manifestazione e ha ringraziato al Federazione Italiana vela e la classe Open Skiff per aver assegnato al suo Circolo questa particolare manifestazione, dopo aver organizzato ottimamente lo scorso giugno la regata nazionale Open Skiff e RS Aero, con oltre 130 timonieri da tutta Italia.