Concerto Gipsy Fiesta / Family Reyes & Baliardo l’1 novembre

Il concerto Gipsy Fiesta / Family Reyes & Baliardo in programma sabato 1 novembre alle 19 all’Anfiteatro Comunale di San Gavino Monreale apre “Sangarena”

Il fascino e l’energia travolgente della musica gitana con Gipsy Fiesta / Family Reyes & Baliardo, in programma sabato 1 novembre alle 1 9 all’Anfiteatro Comunale di San Gavino Monreale: il concerto è il primo appuntamento dell’iniziativa culturale “Sangarena”, sostenuta dall’Assessorato Regionale alla Cultura, che intende valorizzare e promuovere la cultura al fine di rendere maggiormente accessibile il patrimonio culturale – sia materiale, che immateriale – ad un pubblico sempre più ampio, favorendo la crescita culturale della comunità del Medio Campidano.

Il concerto Gipsy Fiesta / Family Reyes & Baliardo, che gira il mondo da tempo e in Italia è stato già presentato nei contesti più prestigiosi – al Maschio Angioino a Napoli; al Teatro Greco di Taormina; al Teatro Sistina a Roma; al Festival Latino a Milano – rappresenta l’essenza della cultura gitana del sud della Francia, dalla malinconia del flamenco alla gioia esplosiva della rumba popolare, in un percorso di musica e danza, vissuto con lo spirito libero che ha animato le comunità gitane di Montpellier, Arles e Saintes Maries de la Mer, e che ha consentito alla musica gipsy di conquistare il mondo.

Sarà un evento scoppiettante e coinvolgente, incentrato e diretto da alcuni degli artisti più influenti del mondo gitano, apprezzati a livello internazionale, esponenti importanti e riconosciuti della cultura gitana, che ha conquistato e continua ad ammaliare le platee in Europa e su tutto il pianeta grazie soprattutto all’opera delle due leggendarie famiglie musicali, i Baliardo e i Reyes. Tra tutti, spicca il chitarrista e cantante Raymond “Bambo” Baliardo, raffinato chitarrista e cantante, il cui nome è indissolubilmente legato a quello di un altro grande esponente della famiglia che ha portato la sua chitarra e la rumba flamenca dai campi della Camargue ai palcoscenici di Parigi e New York: Ricardo Baliardo “Manitas de Plata“.

Fin dagli Anni Settanta, “Bambo” ha preso parte, spesso assieme allo stesso “Manitas” e al cugino Mario Reyes (figlio del celebre David Mario Reyes “The Gipsyman”, chitarrista leader dei Gipsy Kings) a grandi eventi e concerti che hanno segnato il percorso della rumba gitana nella musica internazionale. In particolare, in Italia il duo Bambo Baliardo / Mario Reyes ha composto il brano “Sin tu amor”, eseguito da Andrea Bocelli, prodotto da Humberto Gaticca, Tony Renis e David Foster, inciso dalla Universal, che ne ha venduto più di 9 milioni di dischi in tutto il mondo.

Ma il grande merito di Raymond “Bambo” Baliardo, condiviso con numerosi altri membri della sua famiglia, è stato quello di riuscire a mantenere vivo lo spirito della rumba gitana in un periodo di insidiosa trasformazione: quando il flamenco si internazionalizzava e la musica gitana trovava nuove strade nel pop mondiale, lui ha scelto di restare fedele all’essenza originaria, quella della comunità, della festa, del sentimento condiviso.

Ed è stato proprio questo elemento che ha reso leggendaria e carismatica la sua figura, soprattutto tra la nuova generazione di musicisti gitani, sempre più consapevole dei rischi di snaturamento insiti nella svolta commerciale intrapresa negli ultimi anni dai Gipsy Kings.

Non a caso la Gipsy Fiesta, assieme ad alcuni tra i migliori chitarristi flamenco della Camargue, come El Kassakà, Patrick Chet e Paul Santiago (collaboratori abituali in tutte le formazioni di musica gitana, dai Gipsy Kings a Los Reyes a Chico & The Gipsy’s etc.), ad un grande pianista e tastierista come José Fernandez, e ad una straordinaria danzatrice, insostituibile protagonista di tutte le fieste, come Leila Souza Benameur, schiera come principale frontman e quinta chitarra un giovanissimo straordinario talento il cui nome è, come è stato per il padre e per il nonno, Mario Reyes Jr.