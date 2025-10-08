Comparto unico, I funzionari FG–FT chiedono stabilizzazione

I funzionari tecnici precari FG–FT con Partita IVA, impiegati nei Comuni sardi per l’attuazione del PNRR dei fondi europei e dei progetti territoriali, aderiscono alla manifestazione per il comparto unico e ribadiscono con forza la loro richiesta di stabilizzazione.

“Siamo professionisti che lavorano fianco a fianco con i dipendenti comunali, ogni giorno, negli uffici tecnici e amministrativi. Abbiamo scioperato con loro, condiviso le stesse difficoltà, gli stessi obiettivi, la stessa dedizione alla macchina pubblica. Oggi siamo felici che la Regione abbia riconosciuto il valore del comparto unico, ma ci aspettiamo che anche i colleghi dipendenti ci supportino nella nostra battaglia per il riconoscimento e la stabilizzazione.

Non siamo consulenti esterni né chiamati discrezionalmente. Abbiamo superato una procedura pubblica INPA, con titoli e colloquio, selezionati da una commissione ufficiale e inseriti in graduatoria. La forma contrattuale in Partita IVA è stata imposta dalla normativa in assenza di risorse strutturali nei Comuni.

Non c’è stata alcuna agenzia interinale “amica”, ma trasparenza, merito e servizio pubblico.

È quindi inaccettabile che la Regione Sardegna abbia già legiferato per altre categorie — persino assunte tramite agenzie interinali — e non abbia ancora previsto alcun percorso di stabilizzazione per noi, che garantiamo la tenuta dei progetti PNRR, POR, FESR, appalti, rendicontazioni e servizi essenziali.

In base all’art. 3 lett. A dello Statuto della Regione Sardegna, la Regione ha piena competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e organizzazione amministrativa. Chiediamo che eserciti questa autonomia per legiferare subito e riconoscere il nostro ruolo strutturale.

Chiediamo che la Regione:

1) Copra almeno il 70% del costo delle stabilizzazioni, come già previsto per altri profili

2) Sostenga i Comuni nell’aggiornamento dei Piani del fabbisogno (PIAO)

3) Riconosca il nostro ruolo strategico, né più né meno di quanto già fatto per altre figure analoghe, anche quando sono state “inglobate” come dipendenti regionali.

Ringraziamo il consigliere regionale Sorgia, unico ad oggi, ad essersi interessato concretamente. Chiediamo agli altri consiglieri, alla Preside ha Todde, agli Assessori regionali, ai Sindaci e alla Presidente di ANCI Sardegna di attivarsi subito.

La stabilizzazione non è una concessione: è un atto di giustizia e lungimiranza.

Senza di noi, si fermano i progetti. E si perdono i fondi”.