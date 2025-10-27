    lunedì, 27 Ottobre
    Breaking news
    Notizie da Italpress

    Cina: profitti principali imprese in rialzo del 3,2% nei primi 9 mesi del 2025

    1 Minuto di lettura

    PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I profitti delle principali
    imprese industriali cinesi sono aumentati del 3,2% su base annua
    nei primi nove mesi del 2025, secondo i dati ufficiali resi noti
    lunedì.

    Le imprese industriali con un fatturato annuo dell’attività
    principale di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di
    dollari) hanno visto i loro profitti complessivi totalizzare 5,37
    trilioni di yuan durante il periodo di nove mesi, secondo
    l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

    Nel mese di settembre, i profitti delle principali imprese
    industriali hanno registrato una notevole ripresa, con un aumento
    del 21,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
    secondo l’NBS.

    – Fonte foto: Xinhua –

    (ITALPRESS).

    Condividi

    Articoli Correlati