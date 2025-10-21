Cina, cresce rete per protezione intellettuale, nuovo centro in Greater Bay Area

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina è pronta ad ampliare la propria rete di centri per la protezione della proprietà intellettuale (PI) con l’approvazione di un nuovo centro a livello nazionale a Dongguan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ha dichiarato martedì la massima autorità nazionale per la regolamentazione della PI.Il nuovo centro agevolerà un lavoro rapido e coordinato di protezione della proprietà intellettuale per gli innovatori nei settori dei terminal intelligenti e dei nuovi materiali.Secondo l’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA), la nuova istituzione ha portato a 81 il numero totale dei centri per la protezione della proprietà intellettuale a livello nazionale in tutto il Paese, di cui sette nel Guangdong.Questi centri sono stati istituiti in località chiave, tra cui il capoluogo provinciale Guangzhou e il polo dell’innovazione di Shenzhen.In quanto centro manifatturiero, Dongguan, una città con una popolazione permanente di oltre 10 milioni di abitanti, vanta un PIL regionale superiore a 1.000 miliardi di yuan (circa 141 miliardi di dollari) e un ecosistema dinamico e innovativo.Una volta completato, il centro di Dongguan funzionerà come piattaforma “one-stop” per aggregare le risorse dei servizi di protezione della proprietà intellettuale, promuovendo l’integrazione della catena dell’innovazione con la catena industriale, ha osservato la CNIPA in un comunicato stampa.L’amministrazione ha affermato che rafforzerà anche il coordinamento tra tutti i centri di protezione della provincia, creando un hub regionale per la protezione della PI che alimenterà una crescita di alta qualità in tutta la Greater Bay Area (GBA) di Guangdong-Hong Kong-Macao.Il cluster di innovazione Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou nella GBA ha conquistato il primo posto nell’Indice globale dell’innovazione 2025 dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, superando il cluster Tokyo-Yokohama in Giappone e aggiudicandosi per la prima volta il primo posto.Foto Xinhua(ITALPRESS).