Ciclismo e passione al 7° Memorial G. Garau: Santa Giusta omaggia un grande sportivo

Santa Giusta, 12 ottobre 2025 – Grande successo per la settima edizione del Memorial G. Garau, manifestazione ciclistica organizzata con il patrocinio del Comune di Santa Giusta, dell’Avis di Santa Giusta, della FCI – Federazione Ciclistica Italiana e del Gruppo Sportivo Amatori Oristano ASD, guidato dal Presidente Carlo Spanu, in veste di responsabile dell’organizzazione e Direttore di gara internazionale.

La giornata, favorita da un clima ideale, ha richiamato numerosi appassionati delle due ruote, che si sono dati appuntamento sin dalle 8:00 presso il Comune di Santa Giusta. La partenza, fissata alle 10:00 in via Bruxelles, ha dato il via a un percorso articolato su un tracciato di 12,2 km da ripetere cinque volte, tra lo stagno e la zona industriale di Santa Giusta. Il circuito prevedeva: partenza e arrivo in via Bruxelles, rotonda a sinistra in direzione porto S.P. 97 fino al bivio S.P. 49, inversione di marcia e rientro su S.P. 97 via Parigi fino a via Bruxelles, per un totale di 61 km.

L’iniziativa, nata per ricordare G. Garau, figura storica del ciclismo oristanese, ha confermato ancora una volta il suo valore sportivo e commemorativo, unendo atleti di diverse categorie in una giornata di sana competizione e amicizia.

L’arrivo, intorno alle 11:30, è stato seguito dalle premiazioni dei primi cinque classificati di ogni categoria, alla presenza delle autorità locali, dei rappresentanti delle Pro Loco, della FCI e numerosi atleti del Gruppo Sportivo Amatori Oristano.

Questo l’ordine di arrivo, della gara ciclistica amatoriale, riservata alla categoria Master tutte le fasce M, che ha visto al via 44 corridori, dei quali 43 hanno portato a termine il percorso di 61 km.

La competizione è iniziata alle 10:00 con una temperatura favorevole e un tracciato di media difficoltà, caratterizzato da salite brevi e tratti pianeggianti, che hanno permesso una media oraria di 41,12 km/h. Il vincitore, Andrea Loncu del Bike Team Demurtas, ha tagliato il traguardo alle 11:29, completando il percorso in 1h 29’00’’.

Dietro di lui, grande bagarre per le posizioni di vertice. Di seguito la classifica generale – prime 10 posizioni:

Posizione Corridore – Cat Squadra/Team 1 Andrea Lovicu M4 Bike Team Demurtas 2 Gianluca Monaco M5 CicloBottega Factory Team 3 Alessandro La Marca M2 A.S. Ciclistica MG Portoscuso 4 Stefano Tola ELMT G.S. Fancello Cicli Ter 5 Paolo Morbiato M1 C.C. Acido Lattico 6 Federico Lai M1 A.S. Ciclistica MG 7 Massimo Pintori M4 ASD Donori Bike Team 8 Dimitri Calabrese ELMT 4 Mori Bike 9 Simone Pulina ELMT CicloBottega Factory Team 10 Gian Luca Marini M6 Seguimi Bike Project

La segreteria di gara e le premiazioni si sono svolte presso il Centro Civico del Comune di Santa Giusta, che ha accolto atleti e organizzatori in un clima di entusiasmo e partecipazione.

La manifestazione si è conclusa con un partecipato Pasta Party, organizzato nei locali comunali dal dinamico presidente Tonino Sarais, noto Pibera dell’Avis di Santa Giusta, che ha riunito atleti, accompagnatori e pubblico in un momento conviviale di festa e condivisione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli sponsor che hanno sostenuto l’evento – tra cui PetStore Conad Oristano, Luna Lughente Viaggi e Turismo, Birra Puddu, Cammedda Motocicli, Vroom Automobili, RiservAzzurra, e molti altri – il cui contributo ha reso possibile la piena riuscita dell’iniziativa.

Tra questi: Cammedda Motocicli (Cabras – Via Tharros), PetStore Conad Oristano, Luna Lughente Viaggi e Turismo Oristano, Birra Puddu – Verde di Sardegna, Aeden Pizzeria & Pub Oristano, Vroom Automobili, RiservAzzurra Cabras, Centro Revisioni Auto Aritzu Service (Via Bruxelles, Oristano), Cooperativa Oristanese Bus 90, Nuova Concessionaria Cooperative Pontis, Officina Meccanica Spanu – Erdas Oristano, Autofficina Meccanica di Curreli Salvatore (Zona industriale Oristano), Soccorso Stradale Europ Assistance, Centro Gomme di Serra Stefano Santa Giusta, Avis Santa Giusta, Art Oristano, Tostomet – Materiali e Tecnologie, Amecco Oristano, UNIPOL SAI Assicurazioni, Cooperativa Pescatori Santa Giusta, Il Granchio Collection (Via Mazzini 27, Oristano) e Arredamento e Commercio Nurachi di Giovanni Caria.

Il 7° Memorial G. Garau ha rappresentato non solo una competizione sportiva, ma anche un sincero omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia del ciclismo regionale e nella memoria della comunità locale.

