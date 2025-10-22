Champions League, oggi Real Madrid-Juventus – Diretta

(Adnkronos) – La Juventus scende in campo in Champions League. I bianconeri sfidano oggi, mercoledì 22 ottobre, il Real Madrid – in diretta tv e streaming – allo stadio Bernabeu nella terza giornata della fase campionato. Gli uomini di Tudor vengono dalla brutta sconfitta di Como, un 2-0 firmato Kempf e Nico Paz, e nella classifica di Champions si trovano al 23esimo posto con due punti, frutto dei pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal. Il 'nuovo' Real Madrid di Xabi Alonso invece è a punteggio pieno al secondo posto a quota sei, dopo aver vinto con Marsiglia e Kairat Almaty. Nella prossima giornata di Champions League la Juventus sfiderà lo Sporting Lisbona all'Allianz Stadium.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)