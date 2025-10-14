Caso Garlasco, Andrea Sempio revoca l’incarico all’avvocato Lovati

(Adnkronos) – Massimo Lovati non è più il difensore di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. Una decisione che arriva dopo le plurime dichiarazioni sopra le righe rese dall’avvocato nelle scorse settimane in tv, in varie trasmissioni e talk show. Da quanto si apprende Sempio comunicherà il nome de nuovo legale venerdì. Intanto oggi l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito nel 2007 l'archiviazione di Sempio, è comparso davanti al Tribunale del Riesame di Brescia. “Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro al di fuori del mio stipendio”, ha detto nelle sue dichiarazioni spontanee. Il suo difensore, l'avvocato Domenico Aiello, ha fatto ricorso contro il decreto di sequestro del 26 settembre e la restituzione del cellulare, di tre vecchi computer e due hard disk sequestrati nella perquisizione. “Ci vuole senso di responsabilità prima di rovinare la vita delle persone. Non c’è nessuna prova della corruzione", ha detto il legale che ha anche presentato “voluminose memorie” per sostenere l’inesistenza della corruzione che gli inquirenti quantificano tra i 20-30mila euro per favorire, nel 2017, l’archiviazione di Sempio. Per la procura, rappresentata dalla pm Claudia Moregona, invece, ci sono “sufficienti indizi” per indagare Venditti e per procedere con la perquisizione. Tesi che non trova d’accordo l’avvocato che ribadisce la necessità “di indicare nel decreto almeno il corruttore e anche l’ora e il luogo della corruzione”. I giudici del Riesame si sono riservati: la decisione è attesa entro sabato 18 ottobre.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)