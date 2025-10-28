Cagliari: Torna “Feminas 2025”, il premio alle grandi donne sarde

Sono nove, sono sarde e sono diventate un simbolo di forza, talento e determinazione. Donne che con il loro impegno e le loro conquiste hanno portato alto il nome della Sardegna in Italia e nel mondo, dimostrando che con passione, competenza e coraggio tutto è possibile.

Sono le “ Feminas 2025 “, protagoniste del premio promosso da Donne Coldiretti Sardegna , che sarà consegnato giovedì 30 ottobre a Cagliari, al Teatro di Palazzo Doglio (via Logudoro 32) a partire dalle ore 9.30 .

Giunto alla sua nona edizione, “Feminas” è diventato un appuntamento atteso e riconosciuto, che ogni anno celebra le storie di donne sarde straordinarie nei diversi campi della vita e del lavoro: dalla scienza alla cultura, dallo sport all’informazione, dalle istituzioni al sociale, dall’arte all’agricoltura.

Un premio “dalle donne per le donne”, che anche quest’anno accenderà i riflettori su storie vere di coraggio, sacrificio e successo, raccontando la Sardegna che innova, che ispira e che non smette di credere nei propri sogni.

Nove protagoniste diverse, unite da un unico filo conduttore: l’orgoglio di essere donne e l’esempio concreto di come la forza femminile possa nutrire il futuro della nostra terra.