Cagliari – Niente da fare per il Cagliari. Il Bologna passa alla Unipol co Holm e Orsolini

CAGLIARI – Il Bologna espugna la Unipol Domus, infliggendo al Cagliari la seconda sconfitta stagionale tra le mura amiche. I felsinei passano con un secco 0 – 2, firmato da Holm e dal solito Orsolini, diventato una delle bestie nere dei sardi. Il trainer dei rossoblù isolani sceglie il 4-5-1 con uno scacchiere ideato per ostacolare gli emiliani sulle fasce: Obert, Luperto, Mina e Zappa davanti a Caprile, Felici, Folorunsho, Prati, Adopo e Palestra sulla mediana ed Esposito unica punta. Tra gli ospiti Orsolini, Castro e Bernardeschi i pericoli maggiori. L’inizio è con ritmi alti, ma per la prima vera occasione occorre aspettare il 28’: cross tagliato di Bernardeschi, Castro anticipa tutti ma colpisce debolmente la sfera, che diventa facile per Caprile. Non passa neppure un giro di lancette, con uno spunto di Palestra che apre il filtrante per Folorunsho, Ravaglia esce dall’area di rigore e lo anticipa. Minuto 30: tiro di prima intenzione di Bernardeschi con l’estremo cagliaritano che devia in calcio d’angolo. Sul corner del solito Bernardeschi il gol del Bologna: sponda aerea di Odgaard e tocco vincente di Holm. Al 42’ il Cagliari potrebbe pareggiare, con Prati che lancia Felici in campo aperto davanti a Ravaglia, destro deviato dal portiere in corner. Nella seconda frazione si attende la reazione dei rossoblù di casa. Al 57’ cross insidioso di Folorunsho, Miranda anticipa provvidenzialmente Adopo sul secondo palo. Al 78’ ci prova Luperto di testa, ma blocca sicuro l’estremo felsineo. All’80’ il raddoppio ospite, con Dominguez che serve Orsolini, l’attaccante lascia partire un potente sinistro che trafigge Caprile. Pochi minuti dopo ancora Orsolini show: dribbling a fondo campo e tiro-cross che esce sul fondo. All’86’ il Var annulla un calcio di rigore assegnato da Marchetti per un presunto fallo di Folorunsho. Nei minuti di recupero ci prova per due volte Gaetano, ma senza successo. Un capitombolo che non crea comunque particolari sconvolgimenti in classifica, con il Cagliari che viaggia al centro della graduatoria. Fabio Pisacane avverte i naviganti: “Difficile oggi fare una gara diversa contro il Bologna, la sua qualità non la scopriamo ora. Abbiamo sbagliato spesso l’ultima scelta, ma abbiamo creato occasioni per far loro male. Non mi è piaciuto vederci disuniti dopo lo 0-2. Niente scuse, comunque. Siamo nel pieno di un percorso. Le sconfitte aiutano se analizzate nel modo giusto. Ora metabolizziamo e da martedì si torna al lavoro”. Vincenzo Italiano esulta: “Temevamo la capacità del Cagliari di ribaltare spesso l’azione, l’avevamo preparata nel modo giusto e abbiamo curato bene tanti aspetti, amministrando nel finale il risultato senza soffrire. Siamo riusciti a concedere poco, a parte l’intervento di Ravaglia su Felici. Si tratta di tre punti belli per la nostra classifica”.Luciano Pirroni

Cagliari (4-5-1): Caprile; Obert, Luperto, Mina (24’ st Ze Pedro), Zappa (9’ st Borrelli); Felici (9’ st Luvumbo), Folorunsho, Prati (24’ st Gaetano), Adopo, Palestra; Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (42’ st De Silvestri), Heggem, Vitik, Miranda (15’ st Lykogiannis); Freuler (32’ st Pobega), Ferguson; Cambiaghi (32’ st Dominguez), Odgaard, Bernardeschi (15’ st Orsolini); Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 30’ Holm. Nella ripresa, 35’ Orsolini