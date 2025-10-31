Cagliari – Il Sassuolo passa alla Unipol Domus. Per il Cagliari inutile la prima rete di Esposito

CAGLIARI – Niente da fare. Il Cagliari soccombe alla Unipol Domus contro il Sassuolo. I neroverdi conquistano una vittoria fondamentale – 1-2 il risultato finale, con le reti di Laurienté e Pinamonti per gli ospiti, Esposito per i sardi – nella corsa verso la salvezza, spezzando i sogni dei rossoblù che da un mese faticano a trovare continuità. Il Cagliari di Pisacane si schiera con il 3-5-2: Caprile tra i pali, Zappa, Zé Pedro e Idrissi il trio difensivo, sulla mediana Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho e Obert; Borrelli ed Esposito il duo offensivo. Nel Sassuolo riflettori puntati su Matic e Pinamonti. Nel primo tempo, sotto la pioggia, poche le emozioni. Al 6’ cross di Idrissi, Adopo gira di testa ma la palla non centra lo specchio della porta. Al 27’ gol annullato al Cagliari. Il traversone di Palestra dalla destra, Borrelli allunga di testa verso il secondo palo dove Sebastiano Esposito tocca in rete. Ma l’attaccante è in fuorigioco. Poi sono Thorstvedt e Volpato ad impegnare Caprile che sventa i pericoli. Nella seconda frazione si accendono subito gli ospiti. Minuto 54’: Laurienté, su punizione, si inventa una parabola magistrale che inganna l’estremo difensore isolano. È il vantaggio della compagine emiliana. Al 57’ Zappa prova un tiro dal limite ma la palla scheggia la parte alta della traversa. Al 65’ il raddoppio del Sassuolo: azione pregevole, con Volpato che serve Pinamonti in area, il centravanti salta l’avversario e con il sinistro batte ancora Caprile. Il Cagliari reagisce, e al 73’ dimezza lo svantaggio: grande giocata di Felici che, dalla trequarti destra, fa partire un cross rasoterra verso il primo palo sul quale si avventa Esposito che realizza la sua prima rete in campionato. Al 78’ Volpato colpisce il palo esterno. I sardi provano il forcing finale, ma senza concretizzare in attacco. Arriva dunque un capitombolo casalingo che fa tornare con i piedi per terra i sardi. Ora lunedì la trasferta all’Olimpico contro la Lazio per provare a riprendere la marcia verso la salvezza. Fabio Pisacane non nasconde la sua delusione: “Primi quaranta minuti bene. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Da quel momento in poi il Sassuolo ha preso coraggio. Dispiace perché volevamo fare uno step per una classifica migliore”. Non mancano le attenuanti: “Alcuni giocatori non li abbiamo e forse potevano darci di più, ma sono fiducioso, penso che quando si recuperano giocatori fondamentali le cose potranno andare meglio”. L’assenza di Luperto? “Sicuramente ci sarà utile, lo aspettiamo, al momento in queste partite non ho trovato il giocatore che conoscevamo. Ma fa parte di quelle situazioni che possono capitare. Un allenatore può fare le sue scelte, non è ilcaso di farne un dramma”. Il trainer del Sassuolo Fabio Grosso sorride: “Un campo insidioso – ha detto – sul campo abbiamo messo tante cose positive e altre che naturalmente dobbiamo rivedere. È una vittoria pesante in uno scontro diretto”.Luciano Pirroni

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa (17’ st Felici), Zé Pedro, Idrissi; Palestra, Adopo (38’ st Mazzitelli), Prati, Folorunsho (17’ st Gaetano), Obert; Borrelli (32’ st Pavoletti), Esposito (38’ st Luvumbo). Allenatore: Fabio Pisacane

Sassuolo (4-3-3): A. Muric; Woyo Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Candé; Thorstvedt (29′ st Vranckx), Matic, Ismaël Koné (40’ st Cheddira); Volpato (40’ st Iannoni), Pinamonti (29′ Fadera), Laurienté (29′ st Moro). Allenatore: Fabio Grosso

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Marcatori: 9’ st Laurienté, 20’ st Pinamonti, 28’ st Sebastiano Esposito