Bruxelles, Mattarella al teatro La Monnaie

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’ambito della sua visita di Stato in Belgio, si è recato al Teatro Reale La Monnaie, a Bruxelles, per assistere al concerto offerto al re dei Belgi Filippo e alla regina Mathilde. L’ingresso del capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, è stato salutato da un lungo applauso della platea, a cui hanno fatto seguito gli inni nazionali belga e italiano.
