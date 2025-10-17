Bookolica Festival, sabato 18 ottobre a Scano di Montiferru

Seconda giornata, a, per l’ottava edizione di, il festival organizzato da Bottega NoMade per la direzione artistica di, e dedicato quest’anno a una riflessione su sulla manipolazione del linguaggio ispirata a, il capolavoro di George Orwell.

Domani, sabato 18 ottobre, si comincia alle 11,30 con un panel dedicato alla lingua sarda in tutte le sue varianti, dal titolo Li làcani nostri, che in gallurese significa “i nostri confini”. In un’epoca in cui il linguaggio è sempre più manipolato, semplificato o neutralizzato, il recupero, la valorizzazione e l’uso quotidiano delle lingue minoritarie rappresenta un atto politico e poetico insieme. Partecipano Mari Mameda, divulgatrice e content creator in lingua sarda popolarissima sui suoi profili social, A fatta di soli, autrice e attivista culturale, Riccardo Pisu, presidente dell’Assemblea Natzionale Sarda, Antonio Flore e Antioco Milia, rispettivamente sindaco e assessore alla Cultura di Scano di Montiferro.

Alle 18,30 la musica live torna protagonista con Stefano Pilia, che presenta in solo le composizioni dei suoi ultimi lavori – Spiralis Aurea e Lacinia – in un originale adattamento per chitarra elettrica ed elettronica. La performance dell’artista genovese, attraverso esecuzione e improvvisazione, ricontestualizza la poetica di questi due lavori inserendola in una polarità formale più ampia e visionaria: una drammaturgia acusmatica tra logos e caos.

Alle 19 va in scena Rivolta perpetua, una performance ibrida tra teatro, poesia e filosofia politica, ispirata alla figura e al pensiero di George Orwell e concepita come un manifesto di insurrezione spirituale contro il presente. Jonny Costantino firma un testo visionario che attraversa il corpo della lingua e della rivolta. In scena con lui Sara Giannelli e Fulvio Accogli, con Alessandro Trabace al violino.

Alle 21 un incontro che indaga il rapporto tra territorio, potere e disuguaglianza dal titolo Lo sviluppo diseguale. Attraverso tre sguardi diversi e complementari: l’urbanistica, il giornalismo e la ricerca storica, si approfondisce il divario tra ricchi e poveri, centro e periferia, urbano e rurale, nord e sud, globale e locale. Partecipano Massimo Carta, docente di urbanistica all’Università di Firenze, Irene Frau autrice e copywriter per Il Tascabile – Treccani, e Walter Falgio presidente ISSASCO, saggista e insegnante.

Si prosegue poi alle 21 con Nel nome del progresso, per affrontare criticamente le dinamiche della transizione ecologica in Sardegna e nel contesto globale, interrogandosi su potere, territorio, giustizia sociale e modelli di sviluppo.

Una conversazione guidata dal giornalista Piero Loi, che vedrà protagonisti Mauro Bonaiuti, economista e docente all’Università di Torino, Ilenia Ruggiu, ordinaria di Diritto Costituzionale all’Università di Cagliari, Martina Loi, geografa urbana e ricercatrice, e Antonio Flore, sindaco di Scano Montiferro. Un’occasione per mettere a fuoco la distanza tra decisioni politiche e bisogni delle popolazioni, tra i diritti costituzionali e i processi di colonizzazione verde che attraversano le aree interne.

Alle 23,30 chiusura in musica con Angelo Sicurella, cantante palermitano, producer e compositore di musica alternative pop ed elettronica sperimentale. A Scano di Montiferro si presenta in trio accompagnato da Roberto Costa ai sintetizzatori e alla chitarra elettrica, e Giorgio Bovì alla batteria e al rum pad.

Ultimo atto per Bookolica 2025 domenica 19 ottobre, con una giornata densa di appuntamenti che cominciano al mattino. Tutte le giornate del festival saranno accompagnate dal diario di bordo a cura di Gabriele Mureddu (Sa Scena, rivista di musica in Sardegna). Ogni giorno una sintesi tra cronaca, riflessioni e vibrazioni musicali.

