Bonarcado, Raccolti 26mila euro per la famiglia che ha perso casa

Un’ondata di solidarietà per la famiglia che ha visto la propria abitazione gravemente danneggiata dalle fiamme a Bonarcado, in provincia di Oristano. Su GoFundMe sono stati raccolti 26mila euro in poche ore.

“All’alba di ieri – racconta l’organizzatore, Emanuele Lecca – un violento incendio ha distrutto la casa di Andrea, Erica e dei piccoli Noemi, Rebecca, Francesca e Roberto. Tutti si sono salvati grazie alla prontezza di Andrea che sfidando le fiamme ha messo in salvo il resto del nucleo familiare”.

“Ma la casa acquistata e semi ristrutturata recentemente con grandi sacrifici – continua – è andata letteralmente in fumo nel giro di poche ore”.

“Anche una piccola goccia – scrive – può servire a dare speranza e a rendere di nuovo felici questi nostri amici che vivono nella nostra comunità di Bonarcado. Hanno perso tutto: vestiti, effetti personali, mobilio, testi scolastici”.

“In poche ore – prosegue – si sono trovati senza più nulla. Con cuore grande e tutti insieme diamo una mano! Grazie a chi con quanto può contribuirà”. E in poche ore la solidarietà non si è fatta attendere: le donazioni sono state più di 450. Si può contribuire tramite il link https://www.gofundme.com/f/aiutaci-ad-aiutare-a-tirare-di-nuovo-su-una-casa-per-6