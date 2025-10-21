Bombardieri “Occuparci senza tregua di eliminare i morti sul lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo a dire che dobbiamo raggiungere zero morti sul lavoro, finchè ci sarà una sola vittima che perde la vita per andare al lavoro non possiamo accontentarci dell’inversione di tendenza ma dobbiamo continuare a lavorare senza un attimo di tregua per eliminare la tragedia delle morti sul lavoro”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine della prima giornata degli Stati Generali della Salute e della Sicurezza, alla Camera.

