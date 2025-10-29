Arràbiu, A Sant’Avendrace Renzo Cugis con “De Bidda ses?”

Prosegue il viaggio di Arràbiu – Storie cagliaritane, la rassegna che porta il racconto e la musica nei quartieri di Cagliari per riscoprire la loro anima più autentica. Giovedì 30 ottobre alle 19, alla trattoria La Balena in via Santa Gilla 123, il protagonista sarà Renzo Cugis con la performance “…de Bidda ses?”, accompagnato dal chitarrista Samuele Dessì. L’ingresso è libero e gratuito.

“De Bidda ses?” è una domanda retorica ma piena di significato. Chi la pone sa già la risposta: “No” perché se non sai se qualcuno è tuo compaesano, allora non lo è. Ma dietro quella frase si nasconde un mondo di identità, appartenenza e memoria collettiva. Lo spettacolo di Cugis, tra ironia e riflessione, racconta la distanza e l’incontro tra città e paese, tra chi “viene da bidda” e chi si muove nel caos urbano di Cagliari dove nessuno chiede più “Fillu de chini ses?”.

L’appuntamento rientra nella rassegna Arràbiu! Storie cagliaritane, promosso dall’associazione culturale RTS – Radio Televisione Sarda con il contributo del Comune di Cagliari e la direzione artistica di Paolo Carboni. La rassegna, itinerante tra diversi quartieri – da Villaggio Pescatori a Sant’Avendrace, da Mulinu Becciu a Villanova – vuole valorizzare le periferie e i rioni storici della città, luoghi spesso percepiti come “non culturali” ma ricchi di storie e relazioni.