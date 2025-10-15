BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Regione ha partecipato da protagonista alla EuRegionsWeek presentando le eccellenze siciliane dell’agroalimentare, con ventotto aziende presenti, ma anche le iniziative che si stanno realizzando nel campo dell’innovazione tecnologica, con l’intervento allo stand della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicato alla piattaforma Step”. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, al termine di Stay in Sicily, l’iniziativa con cui la Regione siciliana ha preso parte, ieri e oggi, alla Settimana europea delle regioni e delle città (#EuRegionsWeek) di Bruxelles, il principale evento annuale dedicato alle politiche di coesione.
Breaking news
- Aricò “La Sicilia protagonista all’EuRegionsWeek di Bruxelles”
- Parte “GenerAzione Talento”, lavoratori senior risorsa strategica
- Saviano-Mollicone, scontro social: “Invita a omertà”. La replica: “Se non sai rispondere insulti”
- Sardegna Equitation Festival, Ad Arborea 70 pony in gara
- Cina: al via la Fiera di Canton con un numero record di espositori e acquirenti
- Lavoro, “green jobs” i più richiesti dalle imprese
- Manovra, interventi per 18 miliardi
- Festa del cinema di Roma, Acea premia il corto ‘I custodi dell’acqua’