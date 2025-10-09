    giovedì, 9 Ottobre
    Archeologia, arte, teatro e musica animeranno Villanovaforru nel fine settimana

    Sarà un fine settimana intenso e variegato quello in programma a Villanovaforru, con appuntamenti dedicati all’archeologia, all’arte contemporanea, al teatro e alla musica.

    Venerdì 10 ottobre

    Alle 18:30 verrà proiettato il film “Radici di Bronzo – La Terra dei Sardi” di Andrea Loddo.
    A seguire, alle 19:30, il direttore del Museo Genna Maria Giacomo Paglietti e Antonello Gregorini dell’associazione Nurnet presenteranno “Sa Curadora”, il celebre bronzetto acquistato all’asta da Nurnet e donato al museo di Villanovaforru.
    La serata proseguirà alle 20:00 nell’area archeologica di Pinn’e Maiolu, dove Andrea Loddo si cimenterà in una dimostrazione di fusione del bronzo, riproducendo dal vivo Sa Curadora.

    Sabato 11 ottobre

    Alle 17:00 sarà inaugurata la mostra d’arte “Art 3”, con opere di Antonio Russo, Luigi Masili e Giorgio Masili, tra pittura, scultura e ceramica.
    Alle 19:30, sempre nell’area di Pinn’e Maiolu, andrà in scena lo spettacolo “La Conversione di un Cavallo”, un lavoro di grande suggestione in cui ventitré tele di Caravaggio vengono ricreate attraverso i corpi degli attori, l’uso di stoffe drappeggiate e oggetti di uso quotidiano.
    Un unico taglio di luce illumina la scena come in una cornice immaginaria, mentre i cambi a vista si susseguono al ritmo delle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi e Sibelius.

    Domenica 12 ottobre

    In occasione della giornata nazionale “Famiglie al Museo”, il Museo Genna Maria offrirà l’ingresso gratuito ai ragazzi fino ai 12 anni.
    Nel pomeriggio, alle 17:00, al nuraghe Genna Maria è prevista una visita guidata con intermezzi musicali del Tenore Cuncordu Lussurzesu e del gruppo femminile corso Suarina.

    Per informazioni: museo@comune.villanovaforru.ca.it – Telefono: 070 9300050

    Sito web: www.gennamaria.it

    Michele Vacca

