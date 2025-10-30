Domani terza giornata per l’VIII festival di teatro di figura per adulti “Anima IF”

Anima IF, domani a Cagliari la terza giornata del festival di teatro di figura per adulti

Prosegue la riflessione sui diritti umani di Anima IF, la rassegna di teatro di figura per adulti organizzata da Is Mascareddas (Premio Ubu 2023) negli spazi di Sa Manifattura, a Cagliari, e sottotitolata quest’anno “Diritti e rovesci”.

Ad aprire la serata di domani (venerdì 31 ottobre) sarà, alle 19, la compagnia francese Theatre de la Massue, capitanata da Ézéquiel Garcia- Romeu, con “Le scripotgraphe”, spettacolo interattivo di scrittura automatica. Seduti attorno a un grande tavolo sei autori drammaturghi aspettano che il burattinaio inizi il suo spettacolo di marionette così tra trovare ispirazione per la loro scrittura improvvisata…

A seguire (alle 20,30) arriva il teatro da tavolo di “The Walker” dei cileni David Zuazola e Unia Teatr Niemożlìwy: un viaggio di sopravvivenza che racconta la storia di migliaia di esseri umani costretti a fuggire dall’orrore dei conflitti armati. The Walker è un viaggio di sopravvivenza che racconta la storia di migliaia di esseri umani che devono sfuggire all’orrore del conflitto armato. Persone come te e me, che vivevano nella tranquillità delle loro case e, senza preavviso, hanno dovuto fuggire per sopravvivere.

Durante il festival è visitabile la personale fotografica di Giansalvo Cannizzo “Oups tant pis” (Ops, pazienza) un progetto che nasce da un doppio trauma: la fine di una relazione amorosa e una diagnosi oncologica, ma anche partecipare a “Brigitte e le petit bal perdu“, spettacolo in miniatura per pochi spettatori alla volta dove ogni sera alle 19,45 Nadia Addis (Compagnia Nando e Maila) porta gli spettatori alla riscoperta di Brigitte, un’anziana signora che un giorno, aprendo un vecchio comò, ritrova alcuni oggetti del passato.

Ancora: 19,45 nell’intervallo tra gli spettacoli aperitivo con gli sponsor del festival (Cantine di Santadi, Impasto- Marina pasta e pane, Esca dolciaria), un momento di incontro tra chi crea e chi osserva.

Orari biglietteria Sa Manifattura TAB: 10:00-13:00 e 16:00-18:00 da lun. a ven. e 10.13 e 16-20.30 nei giorni del festival.

Per informazioni: www.ismascareddas.it | whatsapp +39 392 5252971 | info@ismascareddas.it

Anima IF è realizzato con il contributo di: Fondazione di Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, Ministero per i Beni e le attività culturali, il Comune di Cagliari

In collaborazione con Sardegna Ricerche.