Anima IF, domani a Cagliari la seconda giornata

Si parte con la grande arte burattinaia della compagnia Teatro medico ipnotico

Nella seconda parte della serata arriva anche il monologo di Is Mascareddas “Sig.ra Rossetta”

Seconda serata domani, giovedì 30 ottobre, per Anima IF, il festival di teatro di figura per adulti organizzato dalla compagnia Is Mascareddas (Premio Ubu 2023) con la direzione artistica di Donatella Pau, e dedicato quest’anno ai diritti umani.

A Cagliari, nei consueti spazi di Sa Manifattura, alle 19 con il Teatro Medico Ipnotico, tra le più amate compagnie italiane di teatro di burattini, presenta “Charlie Gordon“, assolo per cinque burattini di intaglio classico. Lo spettacolo è una trasposizione del capolavoro novecentesco “Fiori per Algernon” di Daniel Keyes con protagonisti un dottore, un matto, un teppista, una morte e un topo. Burattinaio è Patrizio dall’Argine.

Alle 20,30 seguirà “Sig.ra Rossetta” di Is Mascareddas, un monologo silenzioso per marionettista e oggetti. Una donna sola aspetta. Aspetta che qualcuno venga a trovarla. Ma nessuno arriva e così Sig.ra Rossetta, giocando con quello che indossa e con i pochi oggetti che la circondano prova a raccontare la sua storia fatta di casine, di dolci profumati, di sentieri nel bosco e di un lupo, che arriva sempre a scompigliare l’ordine delle cose.

Per tutta la durata del festival sarà possibile visitare la personale fotografica di Giansalvo Cannizzo “Oups tant pis” (Ops, pazienza) un progetto che nasce da un doppio trauma: la fine di una relazione amorosa e una diagnosi oncologica, ma anche partecipare a “Brigitte e le petit bal perdu“, spettacolo in miniatura per pochi spettatori alla volta dove ogni sera alle 19,45 Nadia Addis (Compagnia Nando e Maila) porta gli spettatori alla riscoperta di Brigitte, un’anziana signora che un giorno, aprendo un vecchio comò, ritrova alcuni oggetti del passato.

Tutti i giorni alle 19,45 nell’intervallo tra gli spettacoli aperitivo con gli sponsor del festival (Cantine di Santadi, Impasto- Marina pasta e pane, Esca dolciaria), un momento di incontro tra chi crea e chi osserva.

Orari biglietteria Sa Manifattura TAB: 10:00-13:00 e 16:00-18:00 da lun. a ven. e 10.13 e 16-20.30 nei giorni del festival.

Per informazioni: www.ismascareddas.it | whatsapp +39 392 5252971 | info@ismascareddas.it

Anima IF è realizzato con il contributo di: Fondazione di Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, Ministero per i Beni e le attività culturali, il Comune di Cagliari

In collaborazione con Sardegna Ricerche.