Alimentazione, Prandini (Coldiretti): “Puntare su qualità cibo è investire in salute e nel futuro del Paese”

(Adnkronos) – "La ristorazione collettiva oggi ha un ruolo strategico e mai come in questo momento storico rappresenta un presidio di equità sociale. Riguarda milioni di famiglie e persone che spesso vivono situazioni di difficoltà economica, ma che devono poter contare su pasti sani e di qualità nelle mense pubbliche, scolastiche e ospedaliere". Lo afferma Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, intervenendo al Terzo Summit della Ristorazione Collettiva organizzato da Cirfood a Reggio Emilia. "Investire nella qualità del cibo – sottolinea Prandini – significa investire nella salute dei cittadini e, nel medio periodo, ridurre la spesa sanitaria. La buona alimentazione è una leva fondamentale del welfare e della prevenzione. Per questo servono lungimiranza, confronto e collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo agricolo, per valorizzare il ruolo centrale del cibo italiano e del suo legame con la salute e il benessere collettivo". "L’Italia vanta l’agricoltura più controllata e distintiva d’Europa – ha continuato Prandini – , con il primato per biodiversità e numero di aziende biologiche. Siamo già in anticipo sugli obiettivi che l’Unione europea si è posta per i prossimi anni, ma dobbiamo fare di più sul fronte dell’informazione e della consapevolezza dei consumatori". "Serve una nuova cultura dell’alimentazione – prosegue Prandini – che parta dalle scuole. L’ora di educazione civica può e deve diventare anche un’ora di educazione alimentare. Solo formando i giovani sui temi del cibo, della salute e della sostenibilità creeremo i consumatori consapevoli di domani e potremo rafforzare il posizionamento strategico delle eccellenze agroalimentari italiane nel mondo".—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)