Alessandro Vargiu e Noa Lisci (WCC) vincono il Campionato europeo Nacra 15 Il titolo conquistato sul lago Balaton in Ungheria al termine di 13 prove Con 8 primi assoluti su tredici prove e ben 29 punti di distacco dai secondi in classifica, gli atleti cagliaritani del Windsurfing Club Cagliari Alessandro Vargiu e Noa Lisci hanno conquistato, sul difficile e mutevole Lago Balaton, in Ungheria, il titolo di Campioni Europei Nacra 15, Overall e U19.

La consacrazione, nella classe giovanile propedeutica al Nacra 17 olimpico, tra i migliori giovani equipaggi europei della classe giovanile – 42 le squadre provenienti da tutta Europa, tra cui 13 equipaggi italiani – è arrivata ieri, domenica 26 ottobre, dopo un campionato ricco di sfide, con vento incostante, raffiche imprevedibili e giornate fredde, ma che ha assegnato all’Italia due podi overall, tre podi giovanili e la vittoria della Nations Cup.

“Siamo molto felici del risultato raggiunto, che è la prova dell’impegno messo durante l’intera stagione”, dichiara Alessandro Vargiu. “Sicuramente abbiamo tante cose su cui lavorare, ma per adesso possiamo essere contentissimi. È ancora difficile realizzare di essere diventati campioni europei. Un grazie speciale va al nostro allenatore Mattia Gessa e a tutte le persone che ci supportano da casa.”

“Abbiamo trovato condizioni molto diverse, dal vento leggero di 4-6 nodi a quello più sostenuto sui 20-25” aggiunge la prodiera Noa Lisci. “Le temperature sono state toste per noi del Sud, ma la giuria è stata molto puntuale con le procedure e ha evitato di farci aspettare troppo tra una prova e l’altra. Siamo riusciti a condurre la regata al vertice della classifica tutti i giorni. Torniamo a casa consapevoli dei nostri punti di forza ma anche dei punti su cui dobbiamo migliorare.” Il grande risultato arriva a consacrare una stagione lunga e combattuta fatta di tentativi, miglioramenti e tanta determinazione.

Da segnalare, tra gli altri equipaggi del Windsurfing Club Cagliari, Leonardo Vascellari e Ginevra Bacchetta che dopo aver raggiunto la 2° posizione provvisoria, terminano però in 6° posizione; Giorgia Casula ed Eleonora Bandel, prime tra gli equipaggi interamente femminili che chiudono, in classifica generale, al 14° posto, e Federico Sollai e Lara Manca in 25° posizione.

