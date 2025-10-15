Al via la seconda parte di generAzioni: apre lo spettacolo “Sarèm”.

Riparte generAzioni, la rassegna di arti sceniche che intreccia performance, teatro e musica con un’attenzione particolare alle forme di espressione contemporanea. L’appuntamento è per domenica 19 ottobre alle ore 20.30 presso lo Spazio Bunker di Sassari con Sarèm: spettacolo teatrale prodotto da Godot&Co con la produzione esecutiva de Il Mutamento ETS.

Sarèm è un viaggio teatrale tra le domande che da sempre accompagnano l’essere umano: chi siamo, dove andiamo, cosa diventeremo. Un dialogo ironico e poetico tra incertezze e possibilità, firmato e interpretato da Emanuele Franco, attore e regista cuneese, formatosi all’Accademia dello Spettacolo di Torino, attivo in teatro, cinema e nella didattica teatrale e Andrea Chiapasco, attore e performer, anch’egli di Cuneo e diplomato all’Accademia dello Spettacolo di Torino, cofondatore con Franco della compagnia Godot&Co.

GenerAzioni è una rassegna di arti sceniche che intreccia performance, teatro e musica con un’attenzione particolare alle nuove forme di espressione contemporanea. è organizzata da Meridiano Zero con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sassari. La rassegna nasce con l’obiettivo di portare in città nuove esperienze performative, creando un ponte tra artisti e pubblico.

Per le prenotazioni mandare una mail a spaziobunker@gmail.com.

Per il programma completo: pagine social di Compagnia Meridiano Zero e Spazio Bunker.