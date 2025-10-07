Al Trofeo Coni il flag sardo vale l’ottavo posto

Piccoli atleti si fanno strada nello sport propedeutico al Football Americano. Quale miglior scenario per constatare le proprie potenzialità a contatto con tante altre realtà regionali? La delegazione FIDAF Sardegna di Flag, capeggiata dal responsabile Emanuele Garzia e allenata da Sergio Andrea Meloni, coglie a Lignano Sabbiadoro una soddisfacente ottava posizione al termine del Trofeo Coni, un happening sportivo dai palpiti continui che in poco più di due giorni riempie uno scrigno di preziose sensazioni difficilmente descrivibili e quantificabili.

La contentezza dei nostri piccoli rappresentanti va ricondotta al fatto che solo da pochi mesi hanno avuto l’opportunità di entrare a contatto con l’abc della disciplina, modellarla ma senza poter misurarsi con altre realtà. Al contrario, le altre undici partecipanti si sono fatte largo dopo una fase di scrematura regionale che sicuramente è stata di grande aiuto per aggredire la competizione con un pizzico di furbizia in più e soprattutto perché tra giocatori si conoscono da anni.

Nonostante ciò i cinque flagghisti isolani meritano un plauso per aver sfiorato anche posizioni migliori. Emanuele Garzia, con la diligenza del buon padre di famiglia, tenendo conto che anche per lui è stata una situazione mai vissuta in precedenza, ha tenuto unita la squadra composta da Elisa Freire Moi, Francesco Boscu (Sirbons Cagliari), Matteo

Melis Meloni, Diego Fadda, Francesco Serra (Crusaders Cagliari).

“Ottava posizione su dodici partecipanti vuol dire tanto o vuol dire nulla – ha sottolineato il delegato regionale FIDAF – ma il risultato ottenuto è indiscutibilmente importante. In cima metto però il valore esperienziale che una manifestazione del genere trasmette ai nostri ragazzi, messi alla prova a contatto con tante realtà provenienti da altre regioni. È ovvio che tutto ciò genera un processo di crescita non indifferente perché riescono ad apprezzare ancora di più l’importanza dello sport. dell’amicizia e della lealtà, lasciando nel complesso un ricordo indelebile, condito da tanto divertimento attorno ad una disciplina che, sono sicuro, ameranno sempre di più. Mi auguro di poter partecipare anche nei prossimi anni a questa manifestazione, molto costruttiva in tutti i sensi”.

UN OTTIMO INIZIO, POI IL CALO DETTATO DA UN AGONISMO POCO SVILUPPATO

L’esordio dei sardi è stato vittorioso con un bel 21-12 nei confronti della Calabria. I punti dei vincitori se li sono spartiti Serra (12 +2), Fadda (6) e Boscu (1). Subito dopo giunge anche il primo ko, subito dalla Toscana (26-46) che poi concluderà il torneo al quarto posto. In questa circostanza Fadda ne fa 12 + 2, Melis Meloni e Serra 6 a testa. La prima fase si chiude con un successo di misura ai danni della Puglia (7-6) con Fadda asso pigliatutto tra Td e trasformazione.

Nel prosieguo però la compagine pugliese, dopo un’altra contesa rocambolesca, ribalta la situazione prevalendo 19-18. Ancora Fadda sugli scudi che realizza tre touchdown.

Nella finale per il settimo posto i campidanesi vengono beffati dal Friuli Venezia Giulia per 26-33 (Serra 18 punti, Fadda 6 e due trasformazioni di Melis Meloni).

Sulla due giorni di gare intensiva, dice la sua il tecnico Sergio Andrea Meloni: “L’esperienza è stata bellissima – ammette – perché vedere quasi 5000 ragazzi/e U14 che si divertono facendo sport, familiarizzando tra loro, stringendo nuove amicizie, mi ha riempito di gioia. Per quanto concerne la nostra spedizione, siamo andati senza grosse aspettative per i risultati, visto che la maggior parte dei nostri atleti è da pochissimo che pratica il flag football. Però mi hanno stupito con delle prestazioni maiuscole che ci hanno permesso di toglierci anche qualche soddisfazione in campo, concludendo il Trofeo davanti a squadre blasonate. Un plauso ai nostri super atleti e speriamo che nei prossimi anni si possa arrivare più preparati, perché anche sviluppare nel tempo l’affiatamento del collettivo è di fondamentale importanza”.