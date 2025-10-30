A Oristano un corso formativo sui comportamenti scorretti alla guida

Comportamenti scorretti alla guida e prevenzione degli incidenti stradali in età pediatrica. È questo il tema del corso, organizzato dal dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria e destinato ai dipendenti della Asl 5, in programma giovedì 6 novembre all’hotel Mistral 2 di Oristano, dalle ore 14.00 alle ore 18.30.

L’evento formativo rientra tra le azioni previste dal Programma regionale di prevenzione 2020-2025, con particolare riferimento al PP05 “Sicurezza negli ambienti di vita” – Azione 1 (Comportamenti scorretti alla guida e prevenzione degli incidenti stradali in età pediatrica).

Il corso sarà introdotto dalla direttrice del dipartimento di Prevenzione della Asl 5 Maria Valentina Marras. Successivamente la dottoressa Francesca Concu, assistente sanitaria del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl oristanese, illustrerà i dati sugli incidenti stradali che hanno coinvolto bambini e ragazzi in Sardegna, mentre la pediatra dell’ospedale San Martino Maria Furcas analizzerà i comportamenti scorretti al volante: assunzione di farmaci, consumo di alcol e stupefacenti, uso del cellulare e mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza per bambini sono tra i principali indiziati. Al Commissario Capo della Polizia stradale di Oristano Giancosimo Masala sarà affidato il compito di spiegare quali sono le raccomandazioni per una guida sicura, mentre l’assistente sanitaria dell’Igiene pubblica Alice Concas approfondirà i temi legati ai fattori sociali, come le condizioni economiche e l’organizzazione lavorativa, delle strategie educative e della relazione comunicativa con i genitori. Spazio, infine, al dibattito e al confronto con il pubblico.

Per iscriversi al corso, è possibile collegarsi al portale ECM Sardegna:

https://providerecm.sardegnasalute.it/area-free/sar/