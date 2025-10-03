    venerdì, 3 Ottobre
    A 14 anni crea un gel che elimina le microplastiche

    ROMA (ITALPRESS) – Sheyna Patel a 14 anni ha creato un gel che elimina il 93% delle microplastiche presenti nell’acqua. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio.

