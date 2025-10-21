ENERGIE E TRANSIZIONE – Da questo pomeriggio (mercoledì 1 ottobre) fino a venerdì 3 a Chia (Sardegna) la 21a edizione della High School di Confartigianato Nazionale. Da tutta Italia per parlare di energie, nucleare, crisi climatica e fonti rinnovabili. Fra gli ospiti Picchetto Fratin, Renzi, Gusmeroli, Cottarelli, Todde e Granelli.

Giacomo Meloni (Confartigianato Sardegna): “L’Isola fondamentale crocevia di idee, strategie e politiche su energia e lo sviluppo sostenibile”.

Transizione green, crisi climatica, caro-energia, fonti rinnovabili, nucleare e sostenibilità sono ormai sfide quotidiane per il futuro sostenibile, non solo per i governi e le grandi aziende, ma anche, e soprattutto, per le piccole imprese italiane sempre più alle prese con i costi delle bollette e l’uso efficiente e sostenibile dell’energia.

A questi temi cruciali è dedicata la 21esima edizione di “Energies&Transition High School”, in programma in Sardegna da questo pomeriggio fino al 3 ottobre al Chia Laguna Hotel Village di Domus de Maria (CA), organizzata da Confartigianato Imprese e dai suoi Consorzi energia (Caem, CenPi, Multienergia).

Un evento di formazione e di confronto con esperti, rappresentanti delle istituzioni, docenti universitari ed esponenti del mondo produttivo per analizzare scenari, proporre soluzioni e tracciare rotte concrete per una transizione energetica giusta, efficiente e sostenibile.

Tre giorni per affrontare temi cruciali per il futuro degli artigiani, delle micro e piccole imprese e del made in Italy che verranno approfonditi con esperti, rappresentanti delle istituzioni (tra questi, il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Deputato e Presidente della Commissione Attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli, il Senatore Matteo Renzi e l’economista Carlo Cottarelli), docenti universitari, giornalisti ed esponenti del mondo produttivo.

I lavori del primo giorno (mercoledì 1 ottobre con inizio alle 14.30) di “Energies&Transition Confartigianato High School”, verranno introdotti dai saluti del Presidente di Confartigianato Sardegna Giacomo Meloni, del Presidente di Confartigianato Marco Granelli, della Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. Seguiranno le riflessioni sulle geostrategie e sui nuovi paradigmi internazionali di Giovanna Botteri (giornalista), Lapo Pistelli (Director Public Affairs di ENI), Vittorio Emanuele Parsi (docente di relazioni internazionali). Matteo Renzi (Senatore e Senior Advisor del Tony Blair Institute), con la moderazione di Marco Frittella.

Il giorno dopo, giovedì 2 ottobre dalle 9.00, spazio al clima e al suo impatto economico con il fisico del CNR Antonello Pasini e Roberto Bianchini (Politecnico di Milano). Sotto i riflettori anche le nuove frontiere dell’energia: Luca Mastrantonio (Enel) presenterà i progetti sui reattori nucleari modulari (SMR).

Alle 11.15 l’intervento del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Picchetto Fratin, con “La vision del Governo per le transizioni”.

Seguiranno le relazioni del giornalista del Corriere Federico Fubini, dell’economista Carlo Cottarelli e Presidente del GSE Paolo Arrigoni, che parlerà del ruolo delle rinnovabili nella transizione.

Alle 13.00 l’intervento del Deputato e Presidente della Commissione Attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli, con la relazione “Trasparenza e concorrenza per il mercato energetico del futuro: il ruolo attivo del Parlamento”.

Ricco anche il programma della terza giornata, venerdì 3 ottobre, che si aprirà alle 9.30 affrontando il tema della transizione energetica.

Protagonisti saranno Maurizio Delfanti (Politecnico di Milano) e Salvatore Pinto Presidente dell’Associazione Energia Libera), mentre Marco Calabrò (Ministero delle Imprese e del made in Italy) illustrerà le politiche industriali in tempi di transizione. Sul fronte della ricerca scientifica interverranno Lucia Votano, Piero Martin, Federico Testa.

Chiuderà la giornata Stefano Besseghini, presidente di Arera con “Un mercato trasparente per una transizione consapevole”.

A tirare le fila dell’evento saranno i Presidenti dei Consorzi Energia di Confartigianato: Gianluca Cavion (Caem), Daniele Riva (CEnPI), Fabrizio Campaioli (Multienergia).

La convention in Sardegna è una tappa dell’impegno che la Confederazione, con il brand Confartigianato Imprese Sostenibili, nel corso dell’anno dedica al tema della sostenibilità: dal Forum sulla Sostenibilità, svoltosi a giugno, fino alla Settimana per l’Energia e la Sostenibilità in programma dal 20 al 25 ottobre con iniziative in

tutta Italia per coinvolgere cittadini, imprese e istituzioni sui temi della transizione energetica e un evento di apertura a Milano il 13 ottobre.

“Grazie a questo evento, che si ripete ormai da più di 20 anni, l’Isola è diventata il più importante crocevia nazionale e internazionale delle idee, delle strategie e delle politiche che riguardano l’energia e lo sviluppo sostenibile – commenta Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – un incubatore

di visioni e di proposte che ha un unico grande obiettivo: far crescere le imprese e rendere sempre più competitivo tutto il Sistema Paese. E di questo, come Organizzazione Artigiana, siamo molto orgogliosi”.

“Sostenibilità, economia circolare, trasparenza dei mercati e accesso all’energia a costi equi: sono questi – sottolinea Marco Granelli, Presidente Nazionale di Confartigianato – i driver per costruire un modello di transizione accessibile agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che costituiscono l’ossatura del sistema produttivo italiano”.

I tre Consorzi Energia di Confartigianato Caem, CEnPI, Multienergia sono attivi da oltre 20 anni e operativi in tutta Italia.

Nel 2024 hanno favorito l’acquisto di elettricità e gas al miglior prezzo sul mercato per 73.120 clienti, tra imprese e persone fisiche, distribuiti in 124.219 punti di fornitura (erano 11.801 nel 2012). Il totale dei consumi di energia elettrica ‘gestiti’ dai Consorzi nel 2024 ammonta a 876,4 milioni di kWh mentre per il gas metano si attesta a 70,3 milioni di metri cubi.

Inoltre, lo scorso anno, nelle forniture di elettricità hanno garantito il risparmio di 81.448 tonnellate di Co2 grazie all’acquisto di “energia rinnovabile certificata in origine”.

Clienti in costante crescita e consumi in evoluzione grazie ai servizi offerti dai Consorzi energia di Confartigianato che, oltre all’acquisto di energia al miglior prezzo per imprenditori e famiglie, prevedono consulenza sulla scelta dei fornitori più adatti alle diverse esigenze dei clienti, consigli su risparmio ed efficientamento energetico, soluzione di problemi come il mancato rispetto dei diritti contrattuali, la correttezza della fatturazione, i tempi per il cambio di fornitore.

