Tudor “Con Villarreal servirà prestazione di livello”

Sulle assenze di Bremer e Thuram: “Non ce la facevano, ma dovrebbero farcela per il Milan”. Infine, Tudor ha parlato delle scelte in attacco: “Dipendono dall’avversario e da chi gli starà attorno”.
Oltre all’allenatore bianconero a parlare è stato il difensore Juan Cabal: “Sono contento per il gol (contro l’Atalanta, ndr), è stata una bella emozione e spero di farne ancora di più”. Il jolly ex Verona è stato fin qui utilizzato in più ruoli: “Se preferisco giocare in difesa da terzo o quinto? A me piace giocare, decide il mister, mi piacciono entrambe le posizioni – ha sottolineato -. Sono pronto”. Cabal ha poi concluso parlando della sfida con gli spagnoli: “Sarà una gara difficile, dovremo essere attenti. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte e in Champions vogliono vincere tutti”.
