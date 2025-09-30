Flotilla, tv svela piano di Israele: “Attivisti saranno portati a Ashdod, alcune barche saranno affondate”

(Adnkronos) – Israele ha elaborato il piano per bloccare la Flotilla, il gruppo di circa 40 barche dirette verso Gaza. L'emittente televisiva Kan fa riferimento alla strategia messa a punto da Israele mentre le barche sono a meno di 200 miglia dalla costa. "Israele non intende consentire alle navi di rompere il blocco navale imposto alla Striscia di Gaza per non creare un precedente", si legge sul sito della tv. Visto l'elevato numero di imbarcazioni coinvolte, "il piano israeliano prevede di prendere il controllo" della Flotilla "con l'impiego dell'unità speciale Shayetet 13". Secondo il piano, "centinaia di attivisti saranno radunati su grandi navi militari e condotti da Israele nel porto di Ashdod per essere interrogati e deportati. Il fatto che ci siano circa cinquanta imbarcazioni non consentirà il loro traino, quindi alcune saranno affondate in mare". La Flotilla costituisce un elemento inedito per Israele, che "non ha mai affrontato un evento del genere in passato". Kan Tv evidenzia che in mattinata, "il primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha espresso il suo sostegno all'iniziativa di Donald Trump per porre fine alla guerra, avvertendo che il tentativo della flottiglia di rompere il blocco navale potrebbe essere usato come pretesto per inasprire la violenza nella regione". Meloni "ha invitato gli organizzatori della flottiglia a fermarsi e ad accettare una delle proposte per il trasferimento degli aiuti attraverso rotte sicure, senza compromettere" il possibile accordo "e senza danneggiare proprio la popolazione di Gaza". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)