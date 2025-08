Terreni d’incontro festival a Nuoro

Giro di boa con un ottimo feedback per “Terreni d’Incontro Festival”, la rassegna teatrale giunta alla sua terza edizione.

Quasi la metà degli spettacoli in programma sono andati in archivio con un’ottima risposta di pubblico e critica, sono un’ottima partenza per tirare il finale con le giuste energie.

Anche quest’anno il festival presenta una nutrita offerta culturale spalmata in dieci giorni (dal 28 luglio al 6 agosto).

Lo spazio per gli spettacoli – gratuiti con inizio alle 20 e 30 – è l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Maccioni-Deledda di viale Costituzione 11/1 di Nuoro. La manifestazione si terrà anche quest’anno grazie al sostegno della Fondazione Banco di Sardegna.

“Il Terreni d’Incontro Festival presenta quest’anno un cartellone estremamente ricco dedicato a una fascia ampia di pubblico, dai più piccoli ai più grandi, spaziando tra generi comici drammatici e di impegno civile. Un’occasione per la cittadinanza di assistere gratuitamente a eventi di qualità in uno spirito partecipativo e di aggregazione dove ci sarà spazio per il dialogo. In particolare la scelta della location presso l’Auditorium di Viale Costituzione della Maccioni-Deledda in una zona lontana dal centro può divenire occasione di valorizzazione degli spazi cittadini” ha detto Patrizia Viglino direttrice artistica della compagnia Garcia Lorca che cura la rassegna.

Gli spettacoli

Dopo gli spettacoli “Patapumfete” di S’Arza Teatro, della Compagnia Teatrale García Lorca che ha riproposto il successo del Reading musicale “Dario di una maestrina” di Maria Giacobbe; ie ancora S’Arza Teatro con lo spettacolo per bambini “Draghi, Topi e cianfrusaglie“, ieri sera la Compagnia García Lorca ha riproposto il cavallo di battaglia “Blast. Solitudini e Migrazioni“, spettacolo dedicato al tema dei migranti visti dal punto di vista delle paure di una Europa divenuta fortezza invalicabile.

Oggi primo primo agosto si riparte con S’Arza Teatro che propone il divertimento di “Parola di Cocorito“, per bambini e adulti dagli 11 anni in su; il 2 agosto la rassegna ospita la Coop. Sociale L’Aquilone di Viviana con uno spettacolo di teatro di genere e video mapping dal titolo “Unghie & Crisi“; il 3 agosto largo alla comicità di Tragodia Teatro con un esilarante adattamento de La Mandragola di Macchiavelli “Le corna sono come i tacchi, Slanciano!!“; il 4 agosto la Compagnia García Lorca propone un originale rivisitazione del celebre personaggio di Hermann Melville “Moby Dick“, spettacolo di teatro ragazzi/e adatto a un pubblico dai 9 anni in su dal taglio ambientalista e anti- specista mentre il 5 luglio la compagnia nuorese propone “Noi, c’eravamo… Le donne nella Grande Guerra“, spettacolo dal taglio storico e antieroico; il 6 agosto a partire dalle ore 18.00 si alterneranno 5 Performance per la pace e contro la guerra con la partecipazione di Shardana Queen (La Barbaregina), Patrizia Viglino, Antonella Chironi, Annalisa Mingioni e Silvia Fronteddu, alternando cabaret, teatro, musica, danza, letture, video, mentre per l’appuntamento serale la Compagnia Teatrale García Lorca presenta il Reading musicale “Memorie di vento” da un testo di Patrizia Viglino ispirato al romanzo “La Madre” di Grazia Deledda e ambietato a Lollove nei giorni nostri.

Il “Terreni d’Incontro Festival” proseguirà presso il Giardino di Casa Buscarini a Nuoro con la tre giorni di Musica ospitando il 12 settembre gli Arkon, band di doom classico che canta in lingua sarda, il 13 settembre si esibiranno i noti bluesmen Williboy Taxi feat. Vittorio Pitzalis e il 14 settembre suoneranno gli Instinct & Pain, altra formazione musicale sarda con sonorità darkwave contaminate con il folk – Per informazioni terrenidincontro.it. L’Associazione Compagnia Teatrale García Lorca, fondata a Nuoro nel 2013 da Patrizia Viglino come progetto di ricerca culturale e teatrale produce spettacoli teatrali, organizza eventi e Convegni culturali, Festival letterari, Festival teatrali e musicali, tra cui il Terreni d’Incontro Festival, svolge laboratori di formazione teatrale e artistica per tutte le età, dando grande spazio all’impegno sociale per l’integrazione, il dialogo e la contaminazione culturale.

Gli organizzatori

Il Terreni d’Incontro Festival di teatro, nasce dall’idea di creare spazi di scambio artistico e creativo ponendo al centro gli artisti e le produzioni originali di teatro, musica e arti visive. Il Festival è radicato nella città di Nuoro dove si tiene la rassegna teatrale e la kermesse musicale ma ha anche una vocazione itinerante e disloca diversi eventi in altre città della Sardegna, presso luoghi di cultura come musei, biblioteche, siti archeologici. La vocazione sociale apre spazi di collaborazione con le Scuole attraverso Laboratori teatrali di formazione per studenti mentre l’impegno civile include attività all’interno delle carceri dove vengono coinvolte persone detenute in un continuo processo di integrazione dove l’arte fa da collante e da ponte dialogico.

Il progetto è ideato e diretto da Patrizia Viglino mentre la direzione tecnica è affidata a Agostino Chironi.