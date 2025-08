Partita la campagna di vaccinazione contro la dermatite nodulare bovina

ORISTANO, 31 LUGLIO 2025 – È partita anche in provincia di Oristano la campagna di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa, una malattia trasmessa ai bovini principalmente attraverso zanzare, mosche, zecche e culicoidi, che provoca negli animali colpiti febbre, aborti, dimagrimento, lesioni nodulari, con una grave compromissione della salute e un lento recupero.

La campagna, coordinata dal servizio di Sanità animale della Asl 5 di Oristano diretto dal dottor Enrico Vacca, con il supporto degli altri servizi veterinari Asl, è stata avviata lunedì 28 luglio e coinvolge circa 40 veterinari vaccinatori. Dall’inizio della settimana, sono stati vaccinati circa 5.000 capi distribuiti su 40 allevamenti: si è partiti dai comuni di Arborea, Santu Lussurgiu, Cuglieri e Ghilarza e si sta lavorando intensamente per immunizzare il prima possibile gli oltre 60.000 bovini della provincia di Oristano.

«Il vaccino – chiarisce il dottor Vacca – è la principale arma di difesa dalla dermatite nodulare contagiosa, insieme alla disinfestazione e al blocco della movimentazione. Dopo 21 giorni dalla vaccinazione, infatti, l’animale è immunizzato e dopo 28 giorni può essere movimentato. Ad oggi – prosegue il direttore del servizio di Sanità animale – non abbiamo registrato nessun caso di contagio in provincia di Oristano: per questo riuscire a vaccinare il più rapidamente possibile significa proteggere tutto il patrimonio bovino e far sì che il nostro territorio resti immune dalla malattia».

«Finora – precisa la dottoressa Anna Paola Corda, veterinaria del servizio di Sanità animale – non abbiamo riscontrato nessun effetto collaterale sugli animali vaccinati. Stiamo registrando una ottima risposta da parte degli allevatori, che hanno ben compreso quanto la vaccinazione sia fondamentale per prevenire la malattia».

Merito, questo, anche di un lavoro di sensibilizzazione che il servizio di Sanità animale sta portando avanti sul territorio. «Stiamo organizzando e partecipando a una serie di incontri sul territorio, con il supporto delle organizzazioni professionali di categoria, finalizzati proprio a spiegare agli allevatori quali sono i benefici della vaccinazione: una corretta informazione, infatti, permette di chiarire i dubbi e dissipare eventuali timori e resistenze rispetto a questo tema».

