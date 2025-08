Oristano tra Acid Jazz e Son Cubano: Galliano e Eliades Ochoa protagonisti del weekend targato Dromos in Piazza Duomo e al Ros’e Mari

Fine settimana di grande musica a Oristano per il festival Dromos, in pieno svolgimento dal 18 del mese scorso e fino alla vigilia del prossimo Ferragosto tra la città di Eleonora e gli altri centri della sua provincia in cui si snoda la sua ventisettesima edizione.

Domani – sabato 2 agosto – il palco allestito in piazza Duomo accoglie alle 22 un gruppo simbolo dell’acid jazz, il genere musicale nato negli anni ’80 che fonde jazz, funk, soul e musica elettronica: i Galliano. Nata nel 1988 come un collettivo aperto, la formazione londinese vedeva attorno al DJ acid house Rob Gallagher ai rap e ai piatti, la voce calda di Valerie Étienne, il bassista Ernie McKone e il batterista Crispin Taylor, oltre a vari altri musicisti, caratterizzandosi per il suo soul rilassato e jazzato. Galliano è stata la prima band a firmare con la Talking Loud Records, l’etichetta di Gilles Peterson (figura chiave della scena club, oggi con oltre quarant’anni dedicati a plasmare le tendenze musicali come presentatore radiofonico, DJ di club, produttore e curatore di festival) che l’ha portata al successo nel 1994 con l’album The Plot Thickens.

Dopo venticinque anni di pausa, i Galliano sono tornati l’estate scorsa con Halfway Somewhere, uscito sempre con lo zampino di Gilles Peterson per la sua etichetta Brownswood Recordings: un album che rinnova il sound della band in un viaggio sonoro tra passato e presente, con sonorità che mescolano nostalgia e innovazione, e con la voce di Valerie Étienne che si intreccia alle liriche di Rob Gallagher, tra rimandi culturali e memorie della scena clubbing britannica. Insieme a loro, domani sera (sabato 2) a Oristano, saranno al centro dei riflettori Ski Oakenfull alle tastiere, Nathaneal Martin alla chitarra, Ernie McKone al basso, Crispin Taylor alla batteria e David Gallagher alle percussioni, in un live che promette vibrazioni intense e groove raffinati.

Decisamente altre sonorità in arrivo domenica (3 agosto) al Ros’e Mari Farm & Green House (in località Pauli Cannedu nella frazione di Oristano di Donigala Fenughedu): di scena, sempre con inizio alle 22, una leggenda vivente della musica tradizionale di Cuba, Eliades Ochoa, classe 1946, uno dei protagonisti dello straordinario successo del Buena Vista Social Club e titolare di una carriera artistica coronata da due Grammy (uno Americano e uno Latino) e tanti altri prestigiosi riconoscimenti. Con lui alla voce e alla chitarra, una formazione che schiera Segundo Mijares al sax, Frank Maella alla tromba, Eduardo Pineda al pianoforte, Santiago Félix Giménes al basso e Angel Herrera alle percussioni per un viaggio coinvolgente attraverso la tradizione musicale cubana.

I biglietti per i concerti di Galliano e di Eliades Ochoa si possono acquistare su Clappit e sul sito ufficiale del festival dromosfestival.it. Informazioni, notizie e aggiornamenti sono disponibili sullo stesso sito, sul canale Telegram e nelle pagine Facebook e Instagram di Dromos.

La segreteria del festival risponde al numero di telefono 0783 31 04 90, al numero WhatsApp 334 80 22 237 e all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

La ventisettesima edizione del festival Dromos è organizzata dall’omonima associazione culturale con il contributo di:

MiC – Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Fondazione di Sardegna, Fondazione Mont’e Prama, Fondazione Parte Montis, Amministrazioni Comunali di Oristano, Cabras, Fordongianus, Marrubiu, Masullas, Neoneli, Nureci e Tadasuni, Ros’e Mari Farm & Greenhouse, e con la collaborazione di Arcidiocesi di Oristano, Monastero Santa Chiara di Oristano, Museo Diocesano Arborense, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano, Music Academy Isili, Sa Marigosa, Mariposas de Sardinia, ViaggieMiraggi, Intramadu, Radio Popolare, Sardinia Coast to Coast, Associazione Enti Locali per lo Spettacolo e Fondazione Oristano.

Michele Vacca – sardegnareporter.it