CATANIA (ITALPRESS) – Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania con l’accusa di detenzione di cocaina. L’uomo, dopo aver aperto la porta d’ingresso del suo appartamento, ha ammesso ai poliziotti di avere i casa della droga per conto di terzi. Al termine della perquisizione domiciliare in una stanza da letto sono stati trovati 23 panetti di cocaina, per un totale di oltre 24 chili di droga.

(Fonte video: Polizia di Stato)