Il 3 e 5 agosto due appuntamenti musicali a Sant’Antioco con l’Associazione “Ennio Porrino” di Elmas

L’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, sotto la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra, porta a Sant’Antioco due imperdibili appuntamenti musicali, grazie alla collaborazione con la Scuola Civica di Musica “Don Tore Armeni” di Sant’Antioco-San Giovanni Suergiu (diretta dal Maestro Claudio Corrias) e con il Comune di Sant’Antioco.

Domenica 3 agosto (presso la Piazzetta Italo Diana, alle ore 21.00) verrà proposto il concerto “L’anima dei fiati in musica” tenuto dal quintetto “Spiritus”, composto dalle prime parti dell’Orchestra dell’Ente Lirico di Cagliari: Lisa De Renzio (Flauto), Francesca Viero (Oboe), Pasquale Iriu (Clarinetto), Lorenzo Panebianco (Corno) e dalla giovane talentuosa Sonia Vargiu (Fagotto). La formazione offrirà un repertorio che spazierà tra composizioni di Mozart, Bizet e Ravel, creando un affascinante dialogo tra le sonorità classiche europee e le tradizioni musicali dell’Isola. Ospite d’eccezione sarà il Maestro Luigi Lai, leggenda vivente delle Launeddas, che eseguirà due brani simbolo della cultura sarda: “Sant’Efis”, nella versione rielaborata dallo stesso Lai in collaborazione con il Maestro Ignazio Perra, e “Is Launeddas” di Giovanni Puddu-Petretto. La presenza del Maestro Lai rappresenta un momento di grande importanza, poiché permette un’interazione di altissimo livello tra la musica colta e la tradizione sarda, in particolare attraverso l’arte delle launeddas, uno degli strumenti più rappresentativi dell’identità musicale dell’Isola.

sarà la volta del concerto “Today’s music” tenuto dalla MP4 BAND con Francesca Loche (Voce), Michele Brandinu (Tastiera), Roberto Deidda (chitarra), Fabio Useli (basso) e Giorgio del Rio (batteria) che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle più celebri melodie della popular music italiana e internazionale, per una serata all’insegna dell’energia e del divertimento.

Gli eventi si inseriscono nel progetto “Suoni e Voci per l’Isola”, volto alla valorizzazione e diffusione della musica dal vivo in Sardegna nel 2025, e sono realizzati grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione e Spettacolo, con la compartecipazione finanziaria della Scuola Civica di Musica “Don Tore Armeni” di Sant’Antioco-San Giovanni Suergiu e del Comune di Sant’Antioco. La collaborazione artistica è a cura di Salvatore Svezia e le fasi di produzione sono curate da Maria Elena Garau.

L’ingresso ai concerti è libero e gratuito.