A Senis la sagra della lumaca

Anni fa solo al verde e al sugo.

Adesso anche la variante con la fregola.

Per due giorni zizzigorrus acchiappaturisti nel paese dell’Alta Marmilla.

Senis domani sabato 2 agosto e dopodomani domenica 3 agosto ospita la quattordicesima edizione della sagra della lumaca, organizzata dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco.

“Un’occasione per mettere in mostra i nostri tesori, ma anche per offrire ai visitatori un piatto della tradizione gastronomica del territorio”, ha sottolineato il sindaco di Senis Salvatore Soi.

Un ricco programma in due giornate, che partirà domani alle 22,30 nella via Cagliari con l’esibizione del gruppo di musica folk isolana “Drinnidas” e per tutta la sera anche una locanda con panini e bevande.

La giornata clou della sagra dopodomani, domenica 3 agosto in strade e piazze del centro storico di Senis e nel parco giochi comunale. Dalle 17 alle 19,30 spettacolo circense, esibizioni di freestyle in mountain bike, acrobazie sui trampoli, giochi e animazione per i bambini. Dalle 19,30 alle 21 il momento più atteso col profumo dei piatti a base di lumache, che invaderà il paese. Per i visitatori lumache con fregola, ma anche al sugo o in umido. Infine dalle 22,30 ad oltre mezzanotte il gruppo “Barby Sound” e Dj Spine di Radio 105 e lo speaker radiofonico Dario Spada.