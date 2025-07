XVII

Viaggio alla riscoperta della Commedia dell’Arte, tra antiche e moderne fiabe e miti e leggende dell’Isola accanto a pagine emblematiche della Storia del Novecento, tra spettacoli e concerti, performances, letture e incursioni nel nouveau cirque oltre alle pièces di Teatro da Balcone e a un duplice omaggio a Fabrizio De André e Nino Nonnis, con un ricco carnet di eventi dal 7 al 17 agosto nel “paese nel vulcano”: si svolgerà giovedì 31 luglio alle ore 11 presso il Teatro TsE in via Quintino Sella a Cagliari la conferenza stampa di presentazione della XVII edizione del Festival “Percorsi Teatrali” organizzato dal Teatro del Segno a Santu Lussurgiu (OR) con il patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Santu Lussurgiu.

La kermesse ideata dal Teatro del Segno per il paese del Montiferru, aderente alle rete dei Borghi Autentici d’Italia e realizzata in sinergia con l’amministrazione comunale e in collaborazione con le associazioni culturali, fortemente voluta dal sindaco Diego Loi e dalla vicesindaca e assessora alle Politiche Culturali, alle Politiche Giovanili e al Turismo Francesca Citroni, punta alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e architettonico e alla promozione del territorio con un ricco cartellone fra teatro, musica e danza con ospiti di spicco della scena nazionale e isolana.