Verstappen, niente Mercedes: resta in Red Bull anche nel 2026

(Adnkronos) –Max Verstappen resterà in Red Bull anche nel 2026. Il pilota olandese è stato, negli scorsi mesi, al centro di numero voci di mercato che lo volevano pronto a cambiare scuderia, con la Mercedes di Toto Wolff pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Già negli ultimi giorni però la pista si era raffreddata, così come quella che lo portava in Aston Martin, pronta, secondo i rumors, a ricoprirlo d'oro con un ricchissimo contratto, e dopo il Gp del Belgio è arrivata la conferma ufficiale. Il quarto posto arrivato a Spa, con Verstappen che è stato preceduto dalle due McLaren di Piastri e Norris e dalla Ferrari di Leclerc, gli ha regalato la certezza di essere nella top tre della classifica Piloti. Proprio questa condizione annulla una clausola 'di rendimento' presente nel suo contratto. Secondo gli accordi presi con la Red Bull infatti, se Verstappen si fosse trovato in un certo punto del campionato, ovvero la pausa estiva, fuori dalla top tre, avrebbe potuto esercitare un'opzione per liberarsi dal suo contratto. Verstappen ha infatti raggiunto quota 185 punti, garantendosi il podio del Mondiale Piloti. Davanti a lui ci sono Oscar Piastri (266 punti) e Lando Norris (250 punti), mentre alle sue spalle, in quarta posizione, si trova Charles Leclerc con i suoi 139 punti. — [email protected] (Web Info)