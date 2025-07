Veneto, Zaia “Lista civica? Non è crociata, deciderà il candidato”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Io non è che faccio campagne pro o contro, saranno tutte decisioni rispetto alla lista civica che potrà prendere il candidato presidente, quando ce l’avremo, perché è colui che accetterà di firmare le singole liste oppure no. Per me non è una questione di crociata, vedremo cosa accadrà”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rispondendo a una domanda sul rischio che la lista Zaia possa far disperdere i voti della Lega alle prossime elezioni regionali.

